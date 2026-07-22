«Передари»: Блёданс ответила на идею Валюшкиной отменить цветы на поклонах
Блёданс не согласилась с Валюшкиной и призвала сохранить цветы на поклонах
Эвелина Блёданс предложила Елене Валюшкиной передавать подаренные цветы «обделённым актёрам». Так она ответила на призыв коллеги отказаться от букетов на поклонах.
В беседе с «Абзацем» певица заявила, что запретить дарить цветы артистам невозможно.
«Можно только наслаждаться. А если такая жалость к артистам, которым не дарят цветы, всегда можно Лене взять свои цветы и передарить другим артистам, если их жалко», — отметила Эвелина Висвальдовна.По мнению Блёданс, актёры, которые не получают цветов, возможно, должны больше стараться ради зрительской любви. Она подчеркнула, что букеты дарят не только примам, но и массовке, а иногда и исполнителям маленьких ролей.
Певица не видит в этом конфликта и называет дарение цветов давней театральной традицией. Сама она бережно хранит каждый подаренный цветок и благодарит зрителей.