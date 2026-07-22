«Передари»: Блёданс ответила на идею Валюшкиной отменить цветы на поклонах

22 июля 2026, 22:01

Блёданс не согласилась с Валюшкиной и призвала сохранить цветы на поклонах

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Эвелина Блёданс предложила Елене Валюшкиной передавать подаренные цветы «обделённым актёрам». Так она ответила на призыв коллеги отказаться от букетов на поклонах.





В беседе с «Абзацем» певица заявила, что запретить дарить цветы артистам невозможно.

«Можно только наслаждаться. А если такая жалость к артистам, которым не дарят цветы, всегда можно Лене взять свои цветы и передарить другим артистам, если их жалко», — отметила Эвелина Висвальдовна.