Глубокое декольте и стринги: похудевшая Анна Седокова похвасталась формами в откровенном бикини

Анна Седокова (Инстаграм*/annasedokova)
Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительными кадрами с отдыха, продемонстрировав фигуру в откровенном бежевом бикини. 42-летняя певица, исполнившая хит «Не оставляй меня, любимый», выбрала для курортных фото купальник с глубоким декольте и стрингами, который подчеркнул ее женственные формы и бронзовый загар.
Поп-звезда предпочла броскости естественность — без макияжа, с распущенными волосами, воспользовавшись только бальзамом для губ и солнцезащитным кремом. Единственным аксессуаром в дополнение стала соломенная шляпа. Поклонники с восторгом оценили пляжный образ, назвав Седокову «очаровательной куколкой».
Этот отдых стал перезагрузкой после напряженного периода – в конце 2024 года многодетная мама развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Своего точного местоположения она не раскрывала.
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Этот отдых стал перезагрузкой после напряженного периода – в конце 2024 года многодетная мама развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Своего точного местоположения она не раскрывала.
Анна Седокова (Инстаграм*/annasedokova)
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Лидия Пономарева