Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике

Мерьем Узерли (Фото: Instagram*/meryemuzerlimeryem)
Фигуру в купальнике показала звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли. Кадры из бассейна в Дубае она опубликовала в соцсетях. Бьюти-обозреватели подчеркнули, что подобные фото редкость для Узерли.
При этом юзеры регулярно говорят о переменах во внешности актрисы. К примеру, два года назад кинозвезду пригласили на Каннский фестиваль. Тогда фанаты подозревали, что Мерьем переборщила с уколами красоты.
Фото: Instagram*/meryemuzerlimeryem
Однако позже выяснилось, что ничего катастрофического не произошло. Телеведущая Виктория Боня показала Узерли крупным планом в качестве доказательства.
Читайте также:
Джиган рассказал о необычном поздравлении друзей с днем рождения
Стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках»
Экс-участница «Дома-2» Устиненко показала слезы сына от подарка отчима
*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/meryemuzerlimeryem
«Наколола себе инъекций тоже», «Что у Мерьем с лицом?», «Выглядит как будто пластику сделала», — писали пользователи.
Однако позже выяснилось, что ничего катастрофического не произошло. Телеведущая Виктория Боня показала Узерли крупным планом в качестве доказательства.
Читайте также:
Джиган рассказал о необычном поздравлении друзей с днем рождения
Стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках»
Экс-участница «Дома-2» Устиненко показала слезы сына от подарка отчима
*Запрещен в РФ
Никита Кротов