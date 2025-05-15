Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике

В растлении школьницы обвинили диджея Мини-Вовчика, известного по клипам группы Little Big. Команда клуба Deja Vu в Сланцах Ленинградской области уже заявила, что Владимир больше не будет у них выступать. В клубе уточнили, что ничего не знали о диалогах музыканта со школьницей. Сам Владимир уже принес извинения.