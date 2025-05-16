Ирина Шейк вышла на красную дорожку в откровенном платье без бретелей

Ирина Шейк (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)
Ирина Шейк появилась на премьерном показе фильма «Досье 137» в откровенном платье без бретелей, несмотря на новые правила дресс-кода Каннского кинофестиваля, которые запрещают «голые» наряды.
Топ-модель выбрала драматичный образ «черного лебедя» с роскошным декором из перьев, выгодно подчеркнув стройную фигуру. Ее образ также дополнили элегантные длинные перчатки в стиле старого Голливуда, распущенные волосы и макияж с акцентом на алые губы. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера сразу обратила на себя внимание фотографов.
«Подтяжку ягодиц»: Анна Хилькевич призналась о мыслях сделать очередную пластическую операцию
«Даже я в шоке!»: жена Сарика Андреасяна показала фигуру на 5-й день после родов
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Я так ждала, когда увижу "Досье 137". Это по-настоящему что-то особенное!» — поделилась эмоциями звезда подиумов, обнародовав снимки с красной дорожки.
Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)Читайте также:
«Подтяжку ягодиц»: Анна Хилькевич призналась о мыслях сделать очередную пластическую операцию
«Даже я в шоке!»: жена Сарика Андреасяна показала фигуру на 5-й день после родов
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Стажер