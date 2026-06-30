Виктория Боня разрезала свое нижнее белье ради здоровья
Виктория Боня разрезала свои трусы и бюстгальтеры ради здоровья. Об этом она сообщила в личном блоге.
Телеведущая заявила о своём намерении отказаться от одежды, содержащей пластиковые элементы, и перейти на более экологичные и качественные материалы. В своём аккаунте она опубликовала коллекцию вещей, которые, по её мнению, представляют угрозу для окружающей среды, и затем демонстративно разрезала их.
Виктория подчеркнула, что при длительном ношении одежды, например, в течение 10-16 часов, она предпочитает натуральные материалы. Это особенно важно для нижнего белья. По ее мнению, это не просто вопрос стиля или бренда, а вопрос здоровья.
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