«С кем поведешься»: дочь Бони проколола ей нос

02 июля 2026, 17:45

Дочь Виктории Бони проколола ей нос на камеру

Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Дочь блогерши и телеведущей Виктории Бони — 14-летняя Анджелина — проколола ей нос на камеру. Ролик с процедурой звезда «Дома-2» опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.





На видео наследница знаменитости поставила карандашом точку на ее носу. Получив одобрение матери, она воспользовалась инструментом для пирсинга. Резким движением она сделала прокол, после чего в носу инфлюэнсерши появился страз.

«С кем поведешься. Проколола себе нос как у дочки, она смело нажала на кнопку. Как вам?» — подписала видео Боня.