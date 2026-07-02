Достижения.рф

«С кем поведешься»: дочь Бони проколола ей нос

Дочь Виктории Бони проколола ей нос на камеру
Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Дочь блогерши и телеведущей Виктории Бони — 14-летняя Анджелина — проколола ей нос на камеру. Ролик с процедурой звезда «Дома-2» опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.



На видео наследница знаменитости поставила карандашом точку на ее носу. Получив одобрение матери, она воспользовалась инструментом для пирсинга. Резким движением она сделала прокол, после чего в носу инфлюэнсерши появился страз.

«С кем поведешься. Проколола себе нос как у дочки, она смело нажала на кнопку. Как вам?» — подписала видео Боня.
Ранее она рассказала, что разрезала свои трусы и бюстгальтеры ради здоровья.

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0