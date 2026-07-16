Никита Михалков и Юлия Пересильд полностью рассчитались с налоговой

16 июля 2026, 17:18

Никита Михалков и Юлия Пересильд погасили долги перед ФНС почти на 3 млн рублей

Юлия Пересильд (Фото: Instagram* / @juliaperesild)

Никита Михалков и Юлия Пересильд больше не числятся в списке должников Федеральной налоговой службы.