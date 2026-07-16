Никита Михалков и Юлия Пересильд полностью рассчитались с налоговой
Никита Михалков и Юлия Пересильд больше не числятся в списке должников Федеральной налоговой службы.
Как выяснил «Звездач», оба полностью погасили задолженности по Единому налоговому счёту.
Ранее сообщалось, что за народным артистом России Никитой Михалковым числился долг перед ФНС в размере 2 млн 254 тыс. 568 рублей. Тогда оставалось неизвестным, была ли задолженность связана с технической задержкой платежа или требовала отдельного урегулирования.
У Юлии Пересильд сумма задолженности была значительно меньше — около 610 тыс. рублей. Несмотря на это, актриса также оперативно закрыла все обязательства перед налоговой службой.
На сегодняшний день задолженности обоих артистов полностью погашены. В общей сложности Никита Михалков и Юлия Пересильд перечислили в бюджет почти 2,9 млн рублей, полностью урегулировав вопросы с Федеральной налоговой службой.
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