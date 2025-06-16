«Глупо»: Пригожин учит Гогунского правильному отношению к женщинам
Пригожин возмущён словами Гогунского о том, что у женщины не может быть плохого настроения
Продюсера Иосифа Пригожина привлекли высказывания актёра Виталия Гогунского о том, что у женщин не должно быть негативных эмоций. Муж певицы Валерии указал, что мужчина обязан быть внимательным с любимой женщиной. Комментарий Пригожина приводит Woman.ru.
Знаменитый Кузя из «Универа» не так давно заявил, что женщина не имеет права показывать мужу своё плохое настроение. Это заявление спровоцировало волну негодования, а оправдания актёра сделали только хуже. Иосиф Пригожин не смог пройти мимо этой истории и заявил, что постоянно в хорошем настроении находятся только люди «с особым заболеванием».
«Ждать, что у твоей второй половинки будет всегда всё идеально, по меньшей мере глупо. Мужчина обязан внимательно относиться к женщине», — высказал своё мнение продюсер.Пригожин добавил, что в отношениях всё приходит с возрастом. В них не должно быть эгоизма и возвышенности мужчины.
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