«Глупо»: Пригожин учит Гогунского правильному отношению к женщинам

16 июня 2025, 21:22

Пригожин возмущён словами Гогунского о том, что у женщины не может быть плохого настроения

Иосиф Пригожин и Валерия Перфилова (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсера Иосифа Пригожина привлекли высказывания актёра Виталия Гогунского о том, что у женщин не должно быть негативных эмоций. Муж певицы Валерии указал, что мужчина обязан быть внимательным с любимой женщиной. Комментарий Пригожина приводит Woman.ru.





Знаменитый Кузя из «Универа» не так давно заявил, что женщина не имеет права показывать мужу своё плохое настроение. Это заявление спровоцировало волну негодования, а оправдания актёра сделали только хуже. Иосиф Пригожин не смог пройти мимо этой истории и заявил, что постоянно в хорошем настроении находятся только люди «с особым заболеванием».

«Ждать, что у твоей второй половинки будет всегда всё идеально, по меньшей мере глупо. Мужчина обязан внимательно относиться к женщине», — высказал своё мнение продюсер.