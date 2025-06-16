MIA BOYKA нарывается на новый скандал с Инстасамкой

16 июня 2025, 18:52

Российская певица MIA BOYKA провоцирует Инстасамку на новый скандал

Мария Бойко (Фото: Telegram @MIABOYKA3)

В мире шоу-бизнеса без конфликтов станет скучно. Именно поэтому российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом MIA BOYKA, в своём блоге выложила ролик под песню Дарьи Еропкиной (Инстасамка). Рэп-исполнительница не оценила такого внимания и оставила комментарий под видео.