MIA BOYKA нарывается на новый скандал с Инстасамкой
В мире шоу-бизнеса без конфликтов станет скучно. Именно поэтому российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом MIA BOYKA, в своём блоге выложила ролик под песню Дарьи Еропкиной (Инстасамка). Рэп-исполнительница не оценила такого внимания и оставила комментарий под видео.
16 июня 2025 года MIA BOYKA выложила ролик под песню Инстасамки и призналась ей в любви. Рэперша не оценила такого заявления и поинтересовалась, не хочет ли певица услышать «дисс» на себя.
Скандал между двумя певицами уже случался в 2023 году. MIA BOYKA исполнила известный всем трек Инстасамки «За деньги — да». Девушка спела настолько чисто и красиво, что многие зрители отметили, что это «лучше, чем оригинал». Наслаждаясь лучами славы певица пошла дальше и спела чужой хит на Дне города Москвы.
Дарья Еропкина, выступающая под псевдонимом Инстасамка, не оценила данного внимания к своим песням и послала к Бойко своих представителей. Инстасамка ждала публичных извинений и грозила судом, но конфликт замяли.
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