«Платок на голове»: беременная избранница Тимати вышла в свет
Девушка известного певца Тимати Валентина Иванова готовится стать мамой. Однако возлюбленная артиста не сидит дома, а совершает выходы в свет, подбирая наряды, которые отчетливо выделяют её интересное положение. В личном блоге избранница музыканта удивила поклонников своим новым образом.
Валентина активно показывает фотографии своего меняющегося тела, стараясь побольше раскрыть округлившийся живот. Но в этот раз девушка представила фанатам закрытый и целомудренный образ.
Будущая мама надела закрытое платье без рукавов, достаточно свободный фасон которого выполнен в сером цвете с люрексом. А дополняет образ длинный платок на голове Валентины, который она закинула на плечо, легкая бежевая куртка и необычная сумка. Возлюбленная Тимати заявила, что в таком наряде отправилась на день рождения подруги.
Известно, что Валентина и Тимур ждут девочку. Беременность будущей мамы протекает легко и блогер ведёт активный образ жизни. Единственное, на что жалуется девушка — нехватка сна.
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