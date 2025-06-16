«Платок на голове»: беременная избранница Тимати вышла в свет

16 июня 2025, 20:27

Валентина Иванова вышла в свет в закрытом образе

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Девушка известного певца Тимати Валентина Иванова готовится стать мамой. Однако возлюбленная артиста не сидит дома, а совершает выходы в свет, подбирая наряды, которые отчетливо выделяют её интересное положение. В личном блоге избранница музыканта удивила поклонников своим новым образом.