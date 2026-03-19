«Глупости и чушь собачья»: слухи о массовом уходе зрителей с концерта Долиной в Петербурге опровергли

Директор Долиной опроверг слухи о массовом уходе зрителей с концерта в Петербурге
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что публика в Санкт-Петербурге встретила певицу более чем тепло, а информация о том, что полсотни человек покинули зал во время ее выступления, не соответствует действительности. Об этом сообщило издание «Абзац».



Поводом для опровержения стала новость, распространенная накануне Telegram-каналом Mash. Согласно ей, более 50 зрителей якобы демонстративно ушли с джазового фестиваля сразу после появления Долиной на сцене.

Представитель артистки назвал эти сведения не иначе как «глупостями и чушью собачьей». По его словам, реакция зала была диаметрально противоположной.

«Люди пели на бис 20 минут», — подчеркнул Пудовкин, призвав не верить непроверенным данным, а обратить внимание на видеосвидетельства происходившего.


Он заверил, что на кадрах «все четко видно».

В подтверждение своих слов директор предоставил редакции запись, на которой запечатлен момент, как одна из зрительниц под аплодисменты вручает Ларисе Долиной букет цветов.
Стажер

