«Глупости и чушь собачья»: слухи о массовом уходе зрителей с концерта Долиной в Петербурге опровергли

19 марта 2026, 17:18

Директор Долиной опроверг слухи о массовом уходе зрителей с концерта в Петербурге

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что публика в Санкт-Петербурге встретила певицу более чем тепло, а информация о том, что полсотни человек покинули зал во время ее выступления, не соответствует действительности. Об этом сообщило издание «Абзац».





Поводом для опровержения стала новость, распространенная накануне Telegram-каналом Mash. Согласно ей, более 50 зрителей якобы демонстративно ушли с джазового фестиваля сразу после появления Долиной на сцене.



Представитель артистки назвал эти сведения не иначе как «глупостями и чушью собачьей». По его словам, реакция зала была диаметрально противоположной.



