«Глядя на вас, есть силы жить, а не окончить всё самоубийством или спиться»: Безрукова о сообщениях от поклонников

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)
Жизнь Ирины Безруковой трудно назвать лёгкой – актриса рано потеряла маму, а 10 лет назад не стало её единственного сына Андрея, рождённого в браке с Игорем Ливановым. Смерть 25-летнего мужчины шокировала всех.
Оказалось, что актриса, пережившая личное горе, стала примером для многих людей и мотивирует их жить дальше. Поклонники регулярно делятся с Безруковой личными историями утраты близких людей.
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«Мне в соцсетях часто пишут люди. Я не знала, что невероятное количество людей теряет своих близких. Именно мне они пишут. Они говорят, что глядя на меня у них появляются силы жить, а не деградировать, не окончить жизнь самоубийством или спиться», – откровенно рассказала бывшая жена Сергея Безрукова в шоу «Однажды…» на НТВ.60-летняя звезда поделилась, что справиться с горем ей помогает определённое мировоззрение – актриса верит в перерождение души.
«Есть такая теория, что смерти нет – есть переход. Человек садится в поезд и уезжает в другой город или страну, и никогда не возвращается, но он есть», – объяснила Безрукова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова