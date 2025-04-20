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«Несправедливо, странно»: Ирина Безрукова высказалась о преследующей её смерти

Ирина Безрукова отметила, что не ходит к гадалкам с вопросами о потере близких
Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова отметила, что в её жизни было много печальных моментов, связанных с потерей близких. При этом актриса заверила, что не понимает, почему на её долю выпало столько испытаний.
В частности, в раннем детстве артистка потеряла маму, а 10 лет назад трагически скончался её единственный сын Андрей Ливанов, которому было 25 лет. Тажке актриса пыталась стать матерью в браке с актёром Сергеем Безруковым. С помощью ЭКО ей удалось забеременеть двойней, но произошёл выкидыш.

«Я так устроена, что я не хожу к гадалкам и такие вопросы не задаю. Естественно, я думала о том, что в моей жизни, мне кажется, предельное какое-то количество грустных моментов, связанных с потерей близких. Да, я иногда думала почему-то, что это несправедливо, странно», – откровенно высказалась звезда в шоу «Однажды» на НТВ.
При этом, 60-летняя Безрукова призналась, что искренне верит в перерождение перед смертью. Актриса объяснила, что видит это, как если бы человек уехать жить в другой город и не вернулся, но он всё ещё существует.

«Смерть даётся, чтобы, во-первых, уважать выбор того человека, который решил уехать в другой город. Может, ему стало неинтересно, скучно, или он решил закончить роль в этом спектакле и начать в другом», – отметила Безрукова.
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#шоу-бизнес
Заработок стилиста Сергея Зверева сократился почти в 7 раз
Стилист Сергей Зверев начал зарабатывать 5 млн руб вместо прежних 33 млн
20 апреля 2025, 19:53

Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)

Заработок стилиста Сергея Зверева сократился с 33 до 5 миллионов рублей, сообщает издание Life.
В настоящее время Зверев официально не владеет никаким бизнесом и у него отсутствует ИП. Ранее у стилиста были доли в четырёх компаниях. Так, у него были парикмахерские, магазин и многопрофильное агентство, которые прекратили свою работу.

Журналисты выяснили, что сейчас Зверев, вероятно, ведёт бизнес через продюсера Александра Маркина, который владеет компанией ООО «Марс». Правда выручка фирмы стремительно падает. Если в 2023 году она составляла 33 миллиона рублей, то в 2024 – всего пять миллионов.

В Москве у Зверева имеются три квартиры. Две – на Тверской улице за 30 и 40 миллионов рублей, а также одна трёхкомнатная на Дмитровском шоссе.

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#квартиры
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#ип
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#зарплата
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«Вложил душу сюда»: Прохор Шаляпин потратил 14 млн на квартиру для мамы в Подмосковье
Прохор Шаляпин рассказал, что потратил 14 млн на квартиру для мамы в Мытищах
20 апреля 2025, 19:28

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин купил и полностью отделал двухкомнатную квартиру для мамы в Подмосковье.
Телеведущий в прошлом году приобрёл квартиру для родственницы в Мытищах за 10 миллионов рублей. Теперь Шаляпин похвастался, что полностью оплатил ремонт, который обошёлся ещё в четыре миллиона рублей.

Шоумен признался, что заработал эту сумму самостоятельно на рекламе, и теперь у него нет ни одной ипотеки.

Шаляпин также отметил, что теперь мама стала гораздо ближе к нему, поскольку перевёз он её из Волгограда. К слову, дизайном интерьера квартиры артист тоже занимался самостоятельно.

«Рад, что мамочка имеет у меня квартиру поближе ко мне, а не только в дальнем Волгограде. Вложил душу сюда, потому что я сам разрабатывал этот дизайн. Знаю, как людям живётся, многие в ипотеках на 100 лет. У меня нет ни ипотек, ни долгов за эту квартиру. Честно признаюсь: я зарабатывал на рекламе. За четыре месяца я покрыл все расходы – и сама квартира, и ремонт, и вот это всё. Где-то в 14 миллионов мне всё это обошлось», – рассказал Шаляпин в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Видео: Telegram @aChaliapin

Помимо самой квартиры, мама Прохора осталась впечатлена тем, что сын к её приезду закупил всю кухонную утварь.

«Я офигела просто. Открываю шкафы, а у меня всё есть!», – поделилась женщина.
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«Большая честь для меня»: муза Филиппа Киркорова рассказала об отношениях с артистом
Марго Овсянникова заявила, что они с Филиппом Киркоровым не друзья
20 апреля 2025, 19:08

Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров (фото: Telegram @Mmmargaaret)

Муза Филиппа Киркорова рассказала подробности об отношениях с известным певцом. 29-летняя Маргарита Овсянникова (Марго) призналась, что они даже не друзья.
«Назвать себя другом такого великого человека – это большая честь для меня. Мне бы очень хотелось услышать от Филиппа, что я его друг, но я уверена, что даже когда он сделает из меня звезду, артистку, певицу номер один, актрису и телеведущую, мы всё равно будем просто хорошо общаться», – отметила Марго в беседе с порталом «Страсти».
Певица отметила, что многие талантливые люди стремятся воспитать учеников. Себя она считает именно таким последователем Киркорова. Овчинникова подчеркнула, что, благодаря совместной работе с поп-королём, у неё есть уверенность, что совсем скоро она сможет достичь высокого уровня популярности.

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#певец
#звёзды
#шоу-бизнес
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«Теперь я не могу там спать»: Юлия Барановская рассказала, кто из домашних держит ее в страхе
Телеведущая Юлия Барановская заявила, что боится спать из-за желтого питона
20 апреля 2025, 18:36

Юлия Барановская (Фото: Телеграм @ybaranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на необычное увлечение троих ее детей, появившихся в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Она заявила, что наследники обожают экзотическую живность, которую содержат дома.
В частности, в 2023 году в особняке Юлии обосновался полутораметровый питон по кличке Бананчик. Змея пугает телеведущую, наблюдая за ней из террариума в гостиной.

«Я раньше могла прийти с работы очень поздно и заснуть на диване в гостиной. Теперь я не могу там спать, потому что ночью гуляет желтый питон. Я даже на диван лечь не могу. Меня это стекло террариума от страха не спасает», — призналась Барановская в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Юлия отметила, что боится однажды проснуться в объятиях змеи, которая порой сбегает из своего террариума и свободно ползает по жилищу телеведущей.

Помимо прочего, холодильник Барановской наполнен грызунами и иными лакомствами для питона.

«Я открываю морозилку, там лежат мыши в пакете. Они специально выращенные, с определенными добавками», — уточнила телеведущая.

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«Не хочу рисковать в третий раз»: Алена Апина выразила готовность встречаться, но не выходить замуж

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«Не хочу рисковать в третий раз»: Алена Апина выразила готовность встречаться, но не выходить замуж
Певица Алена Апина заявила, что готова вступить в новые отношения
20 апреля 2025, 18:12

Алена Апина (Фото: Инстаграм* @neapina)

Звезда группы «Комбинация» Алена Апина, удивившая поклонников недавним появлением в откровенном наряде на фестивале в столице, сделала заявление о своей личной жизни. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певица объявила, что готова к новой любви.
Недавно певица появилась на фестивале на сцене фестиваля «Удачные песни» в Москве в кожаном боди с короткими шортами, колготках в сетку и высоких кожаных сапогах. Апина уточнила: благодаря подбору питания и физической активности она добилась прекрасной фигуры и может показаться в откровенном наряде. Публика предположила, что теперь у звезды не будет отбоя от поклонников. Однако сама Алена уверяет: она не против нового романа, но есть нюанс.

«Встречаться — пожалуйста, а выходить замуж — нет. Я дважды была замужем, и каждый раз это заканчивалось не очень хорошо. Не хочу рисковать в третий раз», — откровенничала Алена Апина.

Стоит напомнить, что бывшая солистка группы «Комбинация» была замужем дважды. Первым супругом будущей певицы стал художник-график Валерий Апин, во второй раз артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Иратова.

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