«Несправедливо, странно»: Ирина Безрукова высказалась о преследующей её смерти

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)
Ирина Безрукова отметила, что в её жизни было много печальных моментов, связанных с потерей близких. При этом актриса заверила, что не понимает, почему на её долю выпало столько испытаний.
В частности, в раннем детстве артистка потеряла маму, а 10 лет назад трагически скончался её единственный сын Андрей Ливанов, которому было 25 лет. Тажке актриса пыталась стать матерью в браке с актёром Сергеем Безруковым. С помощью ЭКО ей удалось забеременеть двойней, но произошёл выкидыш.
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«Я так устроена, что я не хожу к гадалкам и такие вопросы не задаю. Естественно, я думала о том, что в моей жизни, мне кажется, предельное какое-то количество грустных моментов, связанных с потерей близких. Да, я иногда думала почему-то, что это несправедливо, странно», – откровенно высказалась звезда в шоу «Однажды» на НТВ.При этом, 60-летняя Безрукова призналась, что искренне верит в перерождение перед смертью. Актриса объяснила, что видит это, как если бы человек уехать жить в другой город и не вернулся, но он всё ещё существует.
«Смерть даётся, чтобы, во-первых, уважать выбор того человека, который решил уехать в другой город. Может, ему стало неинтересно, скучно, или он решил закончить роль в этом спектакле и начать в другом», – отметила Безрукова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова