Глюкоза о сильной ревности мужа: «Мало уделяла времени семье»

29 июня 2026, 11:19

Глюкоза рассказала о сильной ревности мужа и кризисе в браке

Наталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в подкасте «Правило 34» призналась, что ее муж, предприниматель Александр Чистяков, сильно ревнует ее из-за недостатка внимания. Она также откровенно рассказала о кризисе в их браке, который едва не привел к разводу.





По словам артистки, ее муж хочет, чтобы они проводили больше времени вместе. Глюкоза отметила, что последние два года слишком погрузилась в карьеру, музыку и поиск себя, уделяя мало внимания семье. При этом певица подчеркнула, что не ревнует мужа.

«Если я уже ревную, то это уже плохой знак. Лучше до этого не доводить. Это знак, что эти отношения вряд ли будут иметь продолжение. Не могу сказать, что ревную его, но могу спросить, куда и с кем он идет», — добавила она.

«Это больше, чем моя жизнь. Мне хорошо с этим мужчиной, и я чувствую себя в безопасности», — поделилась она.