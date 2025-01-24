Глюк'oZa раскрыла, куда поехала после скандала в России

Глюк'oZa/ Наталья Ионова (Фото: соцсети)
Исполнительница Наталья Ионова, которая выступала под псевдонимом Глюк'oZa, недавно заявила, что пребывает в Японии. Потом она поделилась свежим снимком в новом образе. Изменения 38-летней певицы связаны со скандалом, который произошел летом 2024 года.
В настоящий момент Глюк'oZa находится в Токио, сообщила сама исполнительница в соцсетях. Из России певица уехала вместе с мужем Александром Чистяковым. Она поделилась несколькими фотографиями из-за границы. На одной из них она устремила взгляд на подсвеченную огнями Токийскую башню, на втором исполнительница сидит в машине с нетипичным макияжем на лице и в белом парике с челкой.
Глюк'oZa/ Наталья Ионова (Фото: соцсети)
Некоторое время назад после концерта Натальи в Красноярске разразился скандал. Общественность возмутилась выходом исполнительницы на сцену в неадекватном состоянии — она была такой из-за принятых лекарств. В октябре певицу признали виновной в употреблении запрещенных средств или психотропных веществ без назначения медицинского работника. Глюк'oZa тогда свою вину не признала и уверяла, что какой-то влиятельный человек хотел испортить ее репутацию.
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Глюк'oZa/ Наталья Ионова (Фото: соцсети)
Некоторое время назад после концерта Натальи в Красноярске разразился скандал. Общественность возмутилась выходом исполнительницы на сцену в неадекватном состоянии — она была такой из-за принятых лекарств. В октябре певицу признали виновной в употреблении запрещенных средств или психотропных веществ без назначения медицинского работника. Глюк'oZa тогда свою вину не признала и уверяла, что какой-то влиятельный человек хотел испортить ее репутацию.
«Сейчас мне тяжело, потому что я понимаю, что это не конец, и мне придется еще бороться. Не с законом, нет. С человеком, который закон не уважает и пытается его подчинить себе», — говорила исполнительница.
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Ольга Енгалычева