«Мы разные»: Внучка Ларисы Долиной откажется от звёздной фамилии

Лариса Долина (Фото: соцсети)
Внучка знаменитой певицы Ларисы Долиной Александра также выступает на большой сцене и мечтает о славе. Девочка задумывается над тем, чтобы петь под псевдонимом, чтобы избежать сравнения с бабушкой.
Об этом сама народная артистка РФ рассказала во время конкурса «Большая сцена», сообщает «Пятый канал». По словам Долиной, она не будет принимать участие в выборе сценического псевдонима для внучки, та все подобные вопросы должна решать сама.
Лариса и Александра вместе выступали на шоу «Отцы и дети» По словам Долиной, она делится с внучкой секретами профессии, но без давления, только в качестве советов. Все решения остаются за юной исполнительницей. Вот и с псевдонимом: девочка хочет взять его, чтобы не быть заложницей знаменитой фамилии, говорит артистка.
При рождении Лариса Долина получила фамилию Кудельман. Потом она взяла фамилию мужа и стала Миочинской. Затем, уже обретя известность, артистка снова поменяла документы и стала Долиной. Это не псевдоним, как думают многие. Эту фамилию носили бабушка и прабабушка Ларисы.
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«Я не буду ничего навязывать, так как не хочу этого. Я и дочери своей никогда ничего не навязывала», — говорит певица.
Лариса и Александра вместе выступали на шоу «Отцы и дети» По словам Долиной, она делится с внучкой секретами профессии, но без давления, только в качестве советов. Все решения остаются за юной исполнительницей. Вот и с псевдонимом: девочка хочет взять его, чтобы не быть заложницей знаменитой фамилии, говорит артистка.
«Она говорит: "Не надо, чтобы нас сравнивали, мы ведь разные"», — так объясняет решение внучки знаменитая певица.
При рождении Лариса Долина получила фамилию Кудельман. Потом она взяла фамилию мужа и стала Миочинской. Затем, уже обретя известность, артистка снова поменяла документы и стала Долиной. Это не псевдоним, как думают многие. Эту фамилию носили бабушка и прабабушка Ларисы.
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Александр Бойцов