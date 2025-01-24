Готовится второй раз стать дедом: 60-летний Алексей Серебряков ожидает пополнения в семье

Алексей Серебряков (Фото: кадр из фильма «Лотерея»)
Накануне вечером 60-летний Алексей Серебряков приехал в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Лотерея», в котором он сыграл одну из главных ролей. На красной дорожке он появился в компании приемной дочери Дарьи и рассказал, что его жизненные приоритеты поменялись.
По словам Серебрякова, основное время он уделяет семье, а работа больше не находится на первом месте в его жизни. Больше всех актер любит свою внучку, которую Дарья родила в 2019 году в США. Однако сейчас почти вся семья актера проживает в Москве, и счастливый дед может видеть малышку каждый день.
Серебряков мечтает стать дедушкой второй раз. Однако Дарья не замужем, а поэтому мечты актера вряд ли быстро реализуются.
Своих детей у Серебрякова нет. Дарья является дочерью его жены от прошлых отношений. Артист воспитывал девочку с младенчества и удочерил. Еще двух мальчиков семья взяла из детского дома. Сейчас они уже взрослые и самостоятельные. Старший сын проживает в Канаде, и возвращаться на родину не планирует, а младший живет в Москве.
Серебряков осудил СВО и покинул Россию, переехав вместе с семьей в Канаду, однако позже вернулся.
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Серебряков мечтает стать дедушкой второй раз. Однако Дарья не замужем, а поэтому мечты актера вряд ли быстро реализуются.
Своих детей у Серебрякова нет. Дарья является дочерью его жены от прошлых отношений. Артист воспитывал девочку с младенчества и удочерил. Еще двух мальчиков семья взяла из детского дома. Сейчас они уже взрослые и самостоятельные. Старший сын проживает в Канаде, и возвращаться на родину не планирует, а младший живет в Москве.
Серебряков осудил СВО и покинул Россию, переехав вместе с семьей в Канаду, однако позже вернулся.
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Элина Позднякова