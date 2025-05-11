Глюкоза раскрыла отношение дочерей к ее новому образу

Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)
Глюкоза рассказала, что дочери положительно восприняли ее новый образ. Певица отметила, что она делится с ними своим гардеробом.
Глюкоза воспитывает 17-летнюю Лидию и 13-летнюю Веру.
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«Младшая дочь как раз является моей поклонницей. Она говорит: «Мам, я тобой вдохновляюсь!». Ей очень нравится и моя музыка, и то, как я одеваюсь. Вера часто просит какие-то мои вещи, гардероб уже иногда трещит по швам. Поэтому нет, они меня не критикуют», — рассказала певица «СтарХит».В начале марта Глюкоза в социальных сетях опубликовала видео, на котором она с лысой головой. Тогда пользователи заподозрили, что певица употребляет наркотические вещества. Сама Глюкоза позже опровергла эти слухи. В настоящее время она иногда выступает в клубах.
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