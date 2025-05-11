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Глюкоза раскрыла отношение дочерей к ее новому образу

Глюкоза рассказала, как ее дочки относятся к новому образу певицы
Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)

Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)

Глюкоза рассказала, что дочери положительно восприняли ее новый образ. Певица отметила, что она делится с ними своим гардеробом.
Глюкоза воспитывает 17-летнюю Лидию и 13-летнюю Веру.

«Младшая дочь как раз является моей поклонницей. Она говорит: «Мам, я тобой вдохновляюсь!». Ей очень нравится и моя музыка, и то, как я одеваюсь. Вера часто просит какие-то мои вещи, гардероб уже иногда трещит по швам. Поэтому нет, они меня не критикуют», — рассказала певица «СтарХит».
В начале марта Глюкоза в социальных сетях опубликовала видео, на котором она с лысой головой. Тогда пользователи заподозрили, что певица употребляет наркотические вещества. Сама Глюкоза позже опровергла эти слухи. В настоящее время она иногда выступает в клубах.

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#дети
Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на создателей сериала «Слово пацана»
Андрей Разин заявил, что будет судиться с создателями «Слова пацана» из-за песен
11 мая 2025, 13:21

Фото: iStock/Zolnierek

Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана», передает ТАСС.
Продюсер будет судиться с создателями сериала из-за использования песен группы «Ласковый май». Судебное заседание назначено на понедельник, 12 мая.

Уточняется, что Разин попросил признать недействительным договор о лицензиях на композиции «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты» между Светланой Шатуновой и создателями «Слово пацана».

По словам продюсера, у вдовы знаменитого певца якобы нет прав на песни.

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Стала известна дата судебного заседания по иску Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен
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«Брачное ледовое агентство Плющенко открыто»: Алина Горбачева согласилась выйти замуж за Андрея Рудя
Алина Горбачева согласилась выйти замуж за Андрея Рудя
11 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/artisteer

Алина Горбачева согласилась выйти замуж за Андрея Рудя. Об этом фигурист Евгений Плющенко сообщил в своем блоге.
Фигуристы Андрей Рудь и Алина Горбачева познакомились несколько лет назад в академии фигурного катания олимпийского чемпиона Евгений Плющенко. Рудь сделал предложение Горбачевой во время ледового шоу в Минске.

По словам Плющенко, в его академии можно не только принять участие в одних из самых красивых шоу в мире, но и встретить свою любовь. Спортсмен напомнил о всех влюбленных, которых объединили его шоу: Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов, Алена Косторная и Георгий Куница, Александра Трусова и Макар Игнатов.

«Брачное ледовое агентство Плющенко открыто! Кто следующий?» — написал Плющенко.

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Критическое состояние: Александр Митта страдает от сильнейших болей и открытых ран
Режиссер Александр Митта страдает от болей и находится в критическом состоянии
11 мая 2025, 12:54

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Знаменитый кинорежиссер Александр Митта находится в критическом состоянии: при любом движении у него возникают сильнейшие боли в ногах. Как сообщает телеграм-канал Mash, на свое состояние 92-летний артист жаловался врачам, которые посещали его на днях. Также у него образовались открытые раны, нуждающиеся в постоянной перевязке.
Чтобы облегчить страдания, мэтр вынужден принимать обезболивающее. Около полугода назад в телеграм-каналах появилась информация, что Александр Наумович страдает от рака почки. Он не может самостоятельно ходить и находится под присмотром сотрудников центра паллиативной помощи для смертельно больных людей.

Кроме того, уже некоторое время режиссер перестал выходить в свет. У создателя известных фильмов «Экипаж» и «Сказка странствий» в ноябре прошлого года резко ухудшилось здоровье — он повторно перенес инсульт. Однако слухи об этом опроверг сын Евгений. По его словам, тогда отца госпитализировали из-за имеющихся хронических заболеваний.

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#сын
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#онкология
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Болгар показала детей от Дурова после признания его новой возлюбленной
11 мая 2025, 12:39

Ирина Болгар (Фото: Instagram*/missbolgar)

Сетевая знаменитость Ирина Болгар показала фото своих детей. Петербурженка рассказывала в прошлом году, что родила от создателя соцсети «Вконтакте» Павла Дурова: восьмилетнего Давида, девятилетнего Даниэля и двенадцатилетнюю Лею. Затем Болгар взяла паузу, а сейчас вернулась на публику.
Женщина показала прогулку в женевском парке с детьми. Она нарядила Давида и Даниэля в льняные пиджаки и удобные брюки.

Фото: Instagram*/missbolgar

«Счастливые выходные», — поделилась Болгар.
В соцсети Ирина вернулась после слов новой возлюбленной Дурова Юлии Вавиловой о том, что она хочет быть мамой и большую семью.

Болгар обвиняла Павла, что он не помогает детям материально. По словам многодетной матери, за десять лет отношений миллиардер никогда не ограничивал ее в деньгах. Болгар, по ее словам, тратила ежемесячно до 150 тысяч евро.

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*Запрещен в РФ
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#семья
#дети
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Новая любовь Аршавина показала дочь футболиста
11 мая 2025, 12:32

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Подросшую дочь футболиста Андрея Аршавина показала его возлюбленная Анна Петрушина. На нежном фото девушка держит малышку Еву на руках. Бьюти-обозреватели отмечают, что ребенок – копия звездного отца. Накануне Петрушина отметила день рождения в одном из ресторанов Северной столицы.
«Лучший день рождения», — написала Анна Петрушина.
О рождении Евы сообщалось летом прошлого года. Крестным отцом девочки стал футболист Михаил Кержаков.

Роман Аршавина и Анны вскрылся в прошлом году. Пару видели на одном из сочинских пляжей. Тогда же у девушки заметили живот. Личную жизнь Анна Петрушина не раскрывает. Известно, что она из Санкт-Петербурга.

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