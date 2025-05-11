Стало известно, почему Стэйтем сбежал из США

Джейсон Стэйтем (Фото: Инстаграм* @rosiehw)
Актер Джейсон Стэйтем и его жена, модель Рози Хантингтон-Уайтли, покинули США ради спокойной семейной жизни. Об этом информирует издание People.
Супруги уже давно живут в Великобритании, где их дети, Джек и Изабелла, получают «надлежащее» воспитание. По словам жены известного актера, ей всегда хотелось вырастить детей в Британии.
Стэйтем и Хантингтон-Уайтли не показывают детей в соцсетях, а также не берут с собой на крупные мероприятия, поскольку хотят держать их «как можно дальше от камер».
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*Запрещен в РФ
Стэйтем и Хантингтон-Уайтли не показывают детей в соцсетях, а также не берут с собой на крупные мероприятия, поскольку хотят держать их «как можно дальше от камер».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова