Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотиков – видео

Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)
Певицу Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова) снова заподозрили в употреблении наркотических веществ. В сеть попало видео, на котором артистка странно ведёт себя.
Пользователи соцсетей, после просмотра видеоролика пришли к выводу, что Глюкозу запечатлели в невменяемом состоянии, вызванном употреблением наркотиков.
Сама певица пока не комментировала новые обвинения в свой адрес.
Напомним, что в октябре прошлого года Мировой суд Москвы оштрафовал Глюкозу за употребление запрещённых веществ. В зале аэропорта Шереметьево полицейские выявили у певицы визуальные признаки наркотического опьянения, однако от медицинского освидетельствования она отказалась.
Ранее певец Шура подтвердил, что Глюкоза прошла лечение от наркотической зависимости после скандального выступления в Красноярске, когда певица вышла на сцену в невменяемом состоянии.
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Сама певица пока не комментировала новые обвинения в свой адрес.
Напомним, что в октябре прошлого года Мировой суд Москвы оштрафовал Глюкозу за употребление запрещённых веществ. В зале аэропорта Шереметьево полицейские выявили у певицы визуальные признаки наркотического опьянения, однако от медицинского освидетельствования она отказалась.
Ранее певец Шура подтвердил, что Глюкоза прошла лечение от наркотической зависимости после скандального выступления в Красноярске, когда певица вышла на сцену в невменяемом состоянии.
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Анастасия Чинкова