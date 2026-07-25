Глюкоза рассказала, что телешоу помогло ей сблизиться с дочерью
Певица Глюкоза призналась, что участие во втором сезоне шоу «Большой куш» заметно сблизило её со старшей дочерью Лидией, выступающей под псевдонимом Ray!. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, благодаря проекту они смогли проводить гораздо больше времени вместе, чего часто не хватает в обычной жизни из-за плотного графика.
Сама Лидия подтвердила слова мамы, отметив, что, несмотря на тёплые отношения, в московской суете им не всегда удаётся уделять друг другу достаточно внимания. По её словам, совместное участие в проекте вывело их общение «на новый уровень».
Также Глюкоза рассказала, что пока не строит планов на возможный выигрыш в размере 10 миллионов рублей. В отличие от мамы, Ray! уже знает, на что хотела бы потратить деньги — девушка призналась, что копит на собственный дом, поскольку не хочет в будущем оформлять ипотеку.
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