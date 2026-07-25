Глюкоза рассказала, что телешоу помогло ей сблизиться с дочерью

25 июля 2026, 20:39

Дочь Глюкозы призналась, что копит на собственный дом без ипотеки

Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

Певица Глюкоза призналась, что участие во втором сезоне шоу «Большой куш» заметно сблизило её со старшей дочерью Лидией, выступающей под псевдонимом Ray!. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».