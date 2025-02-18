«Я безумно скучаю»: Глюкоза показала трогательное видео с бабушкой

Наталья Ионова (Фото: Instagram*/glukozamusic)
Трогательные кадры со своей бабушкой показала в социальных сетях певица Глюкоза (Наталья Ионова). По словам исполнительницы композиции «Невеста», женщине могло бы исполниться 94 года.
На видео Наталья лежит с бабушкой на одной кровати, родственницы слушают песню «Все, что в жизни есть у меня», Ионова периодически подпевает.
Помимо этого, звезда отечественного шоубиза опубликовала пост в котором призвала пользователей беречь своих пожилых родственников.
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*Запрещен в РФ
Помимо этого, звезда отечественного шоубиза опубликовала пост в котором призвала пользователей беречь своих пожилых родственников.
«Я безумно скучаю. Это был самый близкий человек, который меня вырастил, всегда принимая такой, какая я есть и верил в меня…» — написала Ионова.Ранее стало известно, какая знаменитость впервые за долгое время опубликовала фото с мамой.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов