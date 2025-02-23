Певица Глюкоза сильно потеряла в весе из-за скандалов и «клубного» образа жизни

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram*/glukozamusic)
Певица Глюкоза продолжает стремительно терять вес после скандалов и возвращения «клубного» образа жизни — её вес упал ниже 48 кг. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Выпустившая на днях трек и представшая в новом образе исполнительница продолжает бороться с последствиями после громких скандалов. Согласно информации канала, несмотря на пройденное лечение, спустя несколько месяцев Глюкоза регулярно стала появляться в ночных клубах и на концертах.
Также певица подняла стоимость своих корпоративов на 500 тысяч рублей и соглашается выступить только за 3 млн.
Читайте также:
Сергей Жуков рассказал о доходах дочери: «Я в шоке»
Стал известен размер пенсий российских звезд после новогоднего повышения
«Платьев будет штуки три»: Невеста Лепса Аврора Киба рассказала о деталях предстоящей свадьбы
*Запрещен в РФ
Также певица подняла стоимость своих корпоративов на 500 тысяч рублей и соглашается выступить только за 3 млн.
Читайте также:
Сергей Жуков рассказал о доходах дочери: «Я в шоке»
Стал известен размер пенсий российских звезд после новогоднего повышения
«Платьев будет штуки три»: Невеста Лепса Аврора Киба рассказала о деталях предстоящей свадьбы
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова