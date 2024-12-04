Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ В центре Москвы звезды устроили «голую вечеринку-2»: как Гудков, Инстасамка, Глюкоза и другие артисты угодили в скандал

В центре Москвы звезды устроили «голую вечеринку-2»: как Гудков, Инстасамка, Глюкоза и другие артисты угодили в скандал

Глюкоза (Фото: РИА / Новости Кирилл Каллиников)

Глюкоза (Фото: РИА / Новости Кирилл Каллиников)

Московский бутик концептуальной одежды устроил вечеринку в часть своего 15-летия. На мероприятии собрались звезды, не усвоившие урок Ивлеевской полуголой тусовки. Подробности — в материале «Радио 1».

Было бы желание, а повод найдется


На днях в сеть снова просочились кадры, на которых представители бомонда отжигают в откровенных нарядах и ведут себя крайне развратно. На тусовке собрались дизайнеры, актеры, певцы, не обошлось и без полуголых девиц и представителей ЛГБТ*. Среди многим известных лиц была Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Гоша Рубчинский, Мария Миногарова, Александр Гудков, Юлия Коваль и Инстасамка. Новую интерпретацию «голой вечеринки» уже прозвали в сети «Содомом и Гоморрой».



Словно специально провоцируют общество

Фото: соцсети

Наталья Чистякова-Ионова еще вчера обвиненная в употреблении запрещенных веществ, на вечеринке снова была не в себе и устраивала на полу развратные танцы с Гошей Рубчинским.

Телеведущий Александр Гудков, покинувший Россию после громкого скандала, не упустил возможности на вечеринке снова коверкать известные песни. При входе на мероприятие артист облизал афиши, так сказать вошел с юмором.


Инстасамка устраивала дикие вызывающие танцы под свои же песни. На тусовке работал мини-тату-салон, в котором желающие могли оставить воспоминание о мероприятии на своем теле. И желающие нашлись. Мария Миногарова, Юлия Коваль и даже Ольга Карпуть не смогли устоять и сделали небольшие тату.

Такое поведение как плевок в лицо гражданам страны


Александр Гудков (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Всем понятно, что сейчас не самое подходящее время для подобных мероприятий. Обычные люди сводят концы с концами, а тут такие излишества и непристойности. После вечеринки Ивлеевой привлечены к ответственности были не все. Кого-то поругали и забыли, что позволило звездам снова вернуться на сцену и продолжить зарабатывать. Пока у звезд есть поклонники, прощающие любые выходки, такое поведение не прекратиться. Актер театра и кино Сергей Марочкин прокомментировал прошедшее мероприятие в личном Дзен-канале.

«Все мы видим как «звезды» легко и быстро «отмываются» от почти любых проступков. И они так и будут себя вести пока собирают полные залы и стадионы, пока зритель им все прощает. И тут не только артисты виноваты, ведь есть же миллионные просмотры и рейтинги даже у самых пошлых шоу, у каждой, даже самой скандальной «звезды» есть преданные поклонники. И это замкнутый круг», — написал актер.

Читайте также:

Шахназаров объяснил возвращение в РФ Сафонова и Савельевой: как живущие в Израиле артисты зарабатывают в России

Долг Блиновской в 1,5 млрд исчез

Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
#актёр
#танцы
#шоу
#актеры
#артист
#люди
#лгбт
#статьи
Звезда «Квартета И» прокомментировал информацию о страшной болезни
Актер «Квартета И» Демидов опроверг слухи об инвалидности из-за болезни почек
04 декабря 2024, 12:24

Фото: iStock/sudok1

Актер театра «Квартет И» Александр Демидов опроверг распространившиеся в сети слухи о его инвалидности из-за проблем с почками. По его словам, журналистам просто «не о чем писать».
«Да все в порядке. Отстаньте, пожалуйста, надоели. Что кто там пишет? Придумывают какую-то ерунду. Делать просто нечего, видимо, не о чем писать. Со мной все в порядке. У меня премьера на выпуске. Приходите в театр и оценивайте творчество, а не слухи», — возмутился он в беседе с NEWS.ru.
Ранее телеграм-канал SHOT заявил, что известному режиссеру Александру Митте грозит ампутация стопы. У 91-летнего автора первого в СССР фильма-катастрофы «Экипаж», как отмечается, врачи обнаружили сухой некроз.

Читайте также:

«Помог Бог»: Нарколог опроверг заявление МакSим о спасении от алкоголизма молитвами

Знаменитому режиссеру Александру Митте грозит ампутация стопы

Исполнитель песни «Горький вкус» Султан Лагучев впервые стал отцом: что известно о тайной избраннице артиста
#врачи
#театр
#творчество
#премьера
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В плену или мертва»: куда пропала 70-летняя экс-супруга Гогена Солнцева и что скрывает семья шоумена
04 декабря 2024, 12:22

Гоген Солнцев (Фото: соцсети)

Несколько месяцев назад звезда ток-шоу Екатерина Терешкович уехала в ОАЭ и пропала без вести. Об этом сообщил ее бывший муж Гоген Солнцев. Оказалось, что отношения между экс-супругами не складывались. Причиной стало то, что телеведущий женился на дочери Терешкович. Где может находиться 70-летняя женщина и что происходит в семье телеведущего расскажет «Радио 1».

Бывшая супруга Гогена Солнцева исчезла в ОАЭ


70-летняя Екатерина Терешкович улетела за границу около трех месяцев назад вместе с подругами, от которых тоже нет никаких новостей.

«Катя исчезла. Позже мы узнали, что она собрала деньги с подруг и вместе с ними отправилась в Эмираты на какие-то курсы, где планировала учиться танцу живота для раскрепощения. И с тех пор о них ничего не слышно», — рассказал Гоген в интервью «СтарХиту».

Недавно стало известно, что дочери Екатерины — Полине, ныне супруге Солнцева, пришло странное сообщение. Кто-то писал от имени Терешкович, утверждая, что ей срочно нужны деньги.

«Полине СМС пришло, в котором денег просили. Писали, что Катя какой-то катамаран разбила. Я говорю: „Полина — ты дура?! Я никакие деньги не буду высылать, потому что считаю, это орудуют мошенники“. Во-первых, никаких катамаранов в ОАЭ нет, во-вторых, голоса Кати никто не слышал. Полина дозвониться по указанному номеру не смогла. Так что Катя или в плену или мертва, поэтому я почти две тысячи баксов в воздух, точнее мошенникам, бросать не собираюсь», — заявил 43-летний шоумен.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович (Фото: соцсети)

Свадьба с дочерью бывшей жены и конфликты в семье


Напомним, Гоген Солнцев развелся с Екатериной несколько лет назад из-за значительной разницы в возрасте. После этого шоумен женился на своей падчерице Полине, и у них родился сын Ваня. Екатерина, по словам молодой семьи, так зла на ситуацию, что даже не хочет видеть малыша.

По словам Солнцева, Екатерина неадекватно отреагировала на рождение его сына, устроив скандал.

«Она даже путает имена своих старших внуков, хотя им уже по 17 и 18 лет. Они тоже никогда не знали бабушкиной заботы. А моя мама ушла из жизни в прошлом году, и я сомневаюсь, что Екатерина могла бы стать хорошей бабушкой для малыша», — добавил он несколько месяцев назад.

Солнцев также поделился, что у ребенка нет возможности поддерживать отношения с бабушкой из-за ее, мягко говоря, нестабильного психического состояния.

«Она постоянно находится в психиатрических учреждениях. Это очень печально, ведь каждому ребенку нужна бабушка. Ванюшка лишен этого тепла», — отметил он.
При этом семья никогда не афиширует то, что с пожилой Екатериной ​происходит на самом деле. Так, соседи Солнцева рассказывали, что неоднократно видели пожилую женщину, бесцельно бродящей поздно ночью.

«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни
«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни


Скандал на росписи и слухи о смерти


Во время свадебного торжества на невесту Гогена напала подруга Екатерины Терешкович Лидия Алифиренко, которая ранее также имела роман с Гогеном. Лидия бросила в лицо Полины какую-то жидкость, что вызвало настоящий переполох. В итоге пришлось вызывать полицию.

Кроме того, в начале года в сети распространилось шокирующее для многих заявление Полины Давыдовой о смерти ее мужа в больнице. Позже выяснилось, что Гоген Солнцев тяжело перенес ковид, но затем смог выздороветь.

Читайте также:

Исполнитель песни «Горький вкус» Султан Лагучев впервые стал отцом: что известно о тайной избраннице артиста

Бурная личная жизнь Афры Сарачоглу из «Зимородка»: романы на съемках и расставание из-за онкологии, с кем сейчас звезда?

«Я пью только с женой»: жених сбежал от дочери Охлобыстина перед свадьбой, кто виноват в срыве торжества
#соцсети
#жизнь
#скандал
#семьи
#отношения
#интервью
#сын
#шоу-бизнес
#статьи
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Помог Бог»: Нарколог опроверг заявление МакSим о спасении от алкоголизма молитвами
Нарколог Казанцев: слова МакSим о помощи Бога в борьбе с алкоголизмом — утопия
04 декабря 2024, 11:19

МакSим (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Певица МакSим поборола очередной кризис алкоголизма. В телевизионном «Шоу Воли» она рассказала, что бороться с болезнью очень тяжело, и в ее случае спасает божья милость. МакSим страдает от алкогольной зависимости давно: лечится, лежит в клиниках, периодически ей становится лучше, а потом опять наступает кризис.
«В моем случае помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня не действовало ничего. И я всегда говорила: "Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить". Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только Бог с вами, тогда все получится», — призналась артистка.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что певица Максим занимает утопическую позицию, говоря, что ей ничего не помогает в лечении, кроме Бога.
«Помимо лекарств и медикаментозной помощи обязательно нужна психологическая помощь с постоянным наблюдением и контактом. Также посещение групп взаимопомощи. Сейчас есть много методик для каждого, нужно выбирать, что подходит именно тебе. Надеяться на высшие силы, к сожалению, маловато, потому что заболевание, если сформировано, то оно с человеком до его последнего воздуха. Само по себе оно не пройдет, и любое употребление алкоголя может рано или поздно привести к повторным срывам», — сказал эксперт.

Он добавил, что женский алкоголизм сложнее лечится, потому что женщины часто скрывают злоупотребление алкоголем и обращаются к специалистам на поздней стадии.

«У известных женщин даже внешность меняется: кожа становится одутловатой, речь смазанной, юмор плоским. Хотя профессиональные навыки, что у мужчин, что у женщин, сохраняются и пропиваются в самую последнюю очередь», — объяснил он.

Читайте также:

«Я пью только с женой»: жених сбежал от дочери Охлобыстина перед свадьбой, кто виноват в срыве торжества

Адвокат оценил шансы Петросяна выписать из московской квартиры старшую дочь

Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»
#помощь
#певица
#нарколог
#женщины
#отношения
#психологическая помощь
#кожа
#алкоголизм
#психиатр
#шоу
#шоу-бизнес
#алкоголь
#врачи
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Знаменитому режиссёру Александру Митте грозит ампутация стопы
04 декабря 2024, 08:40

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Известному режиссёру Александру Митте грозит ампутация стопы. У 91-летнего автора первого в СССР фильма-катастрофы «Экипаж» врачи обнаружили сухой некроз.
В настоящее время режиссёр находится под присмотром сотрудников многопрофильного центра паллиативной помощи из-за рака почки и ряда других заболеваний, сообщает телеграм-канал SHOT. Там его осмотрела выездная бригада медиков. Митта уже более года пребывает в лежачем положении и не может разговаривать. В ходе диагностического осмотра на пятке у него был выявлен некроз — омертвение тканей, вызванное затруднённым кровообращение.

Врачи ввели Митте специальные препараты, которые снижают риск дальнейшего развития некроза. Омертвение тканей может привести к различным осложнениям и неприятным последствиям, в том числе ампутации стопы. Сейчас медики отслеживают воздействие препаратов на организм режиссёра.

Читайте также:

Трагическая утрата: режиссёр Александр Митта перенес инсульт и лишился трудоспособности

Врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты

Mash: В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта
#врачи
#режиссёр
#медики
#препараты
#ампутация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исполнитель песни «Горький вкус» Султан Лагучев впервые стал отцом: что известно о тайной избраннице артиста
03 декабря 2024, 19:08

Султан Лагучев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкант и певец Султан Лагучев, известный публике благодаря хитам «Горький вкус» и «Хулиган», впервые стал отцом. Подробности личной жизни артиста — в материале «Радио 1».

Проснулся знаменитым


Султан с детства интересовался музыкой. В 18 лет Лагучев окончательно решил связать свою жизнь со сценой. По началу юный исполнитель пел в составе ансамбля на свадьбах, но потом понял, что необходимо начинать сольную карьеру. Первые песни Лагучева были на родном языке и пользовались популярностью только в Карачаево-Черкесии. Песня на русском языке «Мы – абазины» была первым шагом к переходу на более широкую публику. После были композиции «Огнеопасная», «Турецкий султан» и всеми любимая песня «Горький вкус». Трек выпустили в январе 2021 года и он имел ошеломительный успех. За очень короткое время исполнитель стал известен всей стране.

Избранница артиста

Султан Лагучев (Фото: соцсети)

Султан Лагучев имел статус завидного холостяка, но летом прошлого года все изменилось. Певец решил жениться на девушке из Карачаево-Черкесии, где он сам родился. Избранницу исполнителя зовут Альбина – скромная и грациозная абазинка напоминает маму Султана. Она прекрасно справляется с домашними делами и умеет вкусно готовить. В ноябре 2023 года пара официально поженилась. Издание «Узнай все!» пишет, что свадьбу праздновали в доме жениха. Согласно традициям, артист сначала выкупил невесту, а потом для отпугивания духов стрелял в воздух. На свадьбе было много гостей и абазинских народных танцев.

Первенца назвали Сафиной

Фото: Соцсети

2 декабря в сети появилось видео с выписки из родильного дома жены и ребенка Султана Лагучева. Артист устроил красивую встречу для своих любимых жены и дочери. Предположительно, Султан Лагучев стал отцом неделю назад. Певец не стал скрывать имя и пол ребенка. Дочь пара назвала красивым именем — Софина.

Читайте также:

«Потому что я папа»: Филипп Киркоров объявил о новом отцовстве и раскрыл связь с Мариной Федункив, родившей первенца в 53 года

Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»

Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто
#певец
#музыкант
#отношения
#песня
#артист
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бурная личная жизнь Афры Сарачоглу из «Зимородка»: романы на съемках и расставание из-за онкологии, с кем сейчас звезда?
03 декабря 2024, 10:56

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)

Сейран в исполнении популярной турецкой актрисы Афры Сарачоглу покорила сердца телезрителей более чем в 40 странах мира. Восходящая звезда Турции много снимается, поэтому выстраивать личную жизнь ей приходится на работе. Подробности романов Афры — в материале «Радио 1».

Восходящая звезда турецких сериалов


Афра Сарачоглу родилась в обычной семье, далекой от шоу-бизнеса. Мать с отцом будущей актрисы развелись, когда ей было 9 лет. Девочка осталась с мамой, которой приходилось много работать, чтобы дать дочери все необходимое. К 14 годам Афра поняла, что на ее внешность обращают внимание и решила на этом зарабатывать. Она начала заниматься модельным бизнесом, а ее агентом стала мама — Лютфие.

Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)

Афра Сарачоглу впервые появилась в кино в 2015 году. Тогда она сыграла эпизодическую роль в картине «En Güzeli». Спустя год она успешно прошла кастинг на роль в сериале «Второй шанс», который стал для нее стартом в мире турецкой драмы. И уже 2017 году молодая актриса сыграла главную роль в полнометражном фильме «Плохой парень». Турецкая драма привлекла внимание зрителей в различных странах и об Афре начали говорить как о восходящей звезде турецкого телевидения.

Позже были сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Учитель», а также полнометражные фильмы «Хорошая игра» и «Любовь ли это?». С 2022 года актриса играет главную роль в сериале «Зимородок».

Личная жизнь Сарачоглу


Чаглар Эртугрул (Фото: скиншот сериала «Любовь напоказ»)

Сразу после начала кинокарьеры Афры начали ходить слухи о ее отношениях с коллегами по индустрии. Во время сьемок ленты «Госпожа Фазилет и ее дочери» в интернете появились информация о романе Сарачоглу с Альпом Наврузом. Актеры не комментировали публикации СМИ. Позже, в 2021 году, Альп влюбился в свою партнершу по фильму «Сказка на острове» Айчу Айшин Туран и слухи о его романе с Афрой начали утихать.

Откровенные сцены и обнажения: секс-скандалы Яковлевой, Вертинской и других советских актрис
Откровенные сцены и обнажения: секс-скандалы Яковлевой, Вертинской и других советских актрис
Зрители также высказывали мнение, что актриса встречается с Чагларом Эртугрулом. В 2018 году между ними действительно ощущалась симпатия, но сейчас 37-летнему актеру не до романтических отношений. В прошлом году Эртугрулон объявил публике о неоперабельной раковой опухоли. Сейчас актер проходит курс химиотерапии.

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)

Точно известно, что актриса 4 года встречалась с Мертом Языджыоглу. Пара рассталась в 2022 году из-за нового романа Афры с Мертом Рамазаном Демиром. Расставание как раз пришлось на начало съемок «Зимородка». Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу официально не заявляли о своих отношениях. Однако, турецкие журналисты неоднократно замечали их вместе, а на закадровых видео со съемок можно заметить, как тепло звезды общаются друг с другом.

Читайте также:

«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни

Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»

«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши
#кино
#актёр
#зрители
#журналисты
#игра
#тепло
#актриса
#отношения
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У меня нет больше дома»: как советская актриса Инна Выходцева доживает свои дни в доме престарелых
02 декабря 2024, 18:01

Инна Выходцева (Фото: скриншот фильма Огоньки)

Заслуженная артистка Российской Федерации Инна Выходцева после звездных ролей и счастливого брака проводит остаток жизни в доме престарелых. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Актрисе удалось успешно построить семью и карьеру


Инна Выходцева известная актриса 50-60-х годов. Она сыграла главные роли в фильмах «Балтийская слава», «Лавина с гор», «Юность наших отцов». Публика также помнит ее по эпизодическим ролям в картинах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Голосом Инны Николаевны с экранов советских телевизоров говорили актрисы Софи Лорен и Клаудиа Кардинале. Отличница ВГИКа была очень любима публикой и коллегами по работе. Актриса много играла в спектаклях и снималась в фильмах.

Даже личная жизнь Выходцевой была связана с актерской работой. Со своим будущим супругом Львом Поляковым актриса познакомилась во время учебы во ВГИКе. После Лев Поляков и Инна Выходцева играли вместе в фильмах «Тревожное воскресенье», «Как живете, караси?», «Мертвые души», «Барышня-крестьянка».

Инна Выходцева (Фото:РИА Новости)

В 1960 году в актерской семье родился сын Никита. Семья актрисы была построена на любви и была идеальна. Долгие годы актрисе удавалось совмещать работу и дом, при этом преуспевать и на том и на другом поприще. Актеры вырастили замечательного сына. После учебы он уехал работать переводчиком в Доминиканскую Республику.

Череда смертей


Безоблачная жизнь актрисы закончилась в конце 1990-х. В Доминиканской Республике случилось сильное наводнение и в стихийном бедствии пропал единственный сын актеров – Никита. Его тело так и не было найдено.

«Мы кинулись искать сына. Обращались за помощью в Красный Крест, в МИД. Но все бесполезно. Потом моя родственница ходила к гадалке, и та подтвердила, что Никиты нет в живых. Их всех смыло в океан», — делилась актриса с корреспондентами Пятого канала.

Лев Поляков (Фото:РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Спустя три года от обширного инсульта скончался супруг Выходцевой. Он не смог пережить потерю сына. С тех пор Заслуженная артистка России осталась жить одна в уютной двухкомнатной квартире. До 2017 года она продолжала сниматься в эпизодических ролях и часто появлялась на телевидении в качестве гостя различных ток-шоу и программ, посвященных советским артистам.

Племянник мужа и дом престарелых


В 2022 году в жизни актрисы появился племянник мужа – Евгений. Он на глазах знакомых забрал актрису из больницы, после чего Инна Выходцева пропала на несколько месяцев. После выяснилось, что Выходцева в свои 88 лет оказалась в Доме ветеранов сцены.

«Инночка с 62-го года жила в своем доме на улице Ярцевской. Инна очень любила свою квартиру, а теперь у нее все отняли! Если она нуждается в помощи, то Гильдия актеров кино обязана просто обеспечить ее сиделкой, но не лишать насильно человека жилья, пока он жив! Произошло то, чего никто из друзей не ожидал», — делится подруга Инны Николаевны.
По словам же самой Инны Выходцевой, племянник Евгений очень редко навещает ее. Кроме того, она очень скучает по своей квартире.

«У меня нет больше дома, его не вернуть. Женя ко мне совсем не приходит. Последний раз он был у меня перед Новым годом», — рассказывает актриса изданию NEWS.ru

Читайте также:

«Тянула деньги и ушла к бывшему»: главная трагедия в личной жизни покойного актера Гришечкина

Петросян подал в суд на дочь из-за многомиллионной квартиры

У звезды сериалов «Граница» и «Каменская» Симонова нашли поражение сердца после жалобы на кашель
#деньги
#кино
#трагедия
#семья
#жалобы
#звёзды
#актриса
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шахназаров объяснил возвращение в РФ Сафонова и Савельевой: как живущие в Израиле артисты зарабатывают в России
02 декабря 2024, 16:41

Кирилл Сафонов и Александра Савельева (Фото:РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Кирилл Сафонов и Саша Савельева после начала СВО перебрались на постоянное место жительства в Израиль. Звездная пара испытывает финансовые сложности за пределами Родины и вынуждена подрабатывать в стране, политику которой они не одобряют. Подробности — в материале «Радио 1».


Работа в Израиле тяжелее


Кирилл Сафонов эмигрировал в Израиль вместе с родителями. С конца 90-х он жил между двумя странами, но после начала СВО долго не появлялся в России. Актер пытался подстроиться под израильскую публику: сделал другую стрижку и начал изучать иврит, но такой же популярности как в России достичь ему так и не удалось.

Его жена Саша Савельева хоть и уехала в след за мужем, но так и не перестала жить на две страны. Она периодически прилетает в Россию на заработки. Экс-солистка группы Фабрика не обзавелась в Израиле толпой поклонников, а в России ее пока еще помнят. Публика часто видит ее на мероприятиях в Москве. Певица готова спеть самые выдающиеся хиты «Фабрики» «всего» за 600 тысяч рублей.

Так складывается, что артисты выступавшие против своей страны и ее системы, вновь появятся на экране и получают гонорары за свои выступления. Такая ситуация у многих вызывает недоумение.

«Сафонов и Савельева, которые живут в Израиле, решили вернуться в Россию. Стартует с ними сериал. Чтобы у вас иллюзий никаких не было о нашем будущем. Да, эти люди считают, что Россию можно поливать. При этом Савельева «фабричница», у нее нет голоса и слуха», — высказался Михаил Шахназаров в эфире «Полного абзаца» на RuTube.

Доходы не только от концертов


Александра Савельева (Фото:РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

У звездной пары в России есть недвижимость. Трехкомнатная квартира площадью 110 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса с охраняемой территорией, откуда открываются виды на Москву-реку и живописный Серебряный Бор, постоянно ждет своих хозяев. В этой квартире звезды останавливаются когда приезжают работать в Россию.

Согласно слухам, Саше Савельевой также принадлежат четырехкомнатные апартаменты стоимостью около 100 миллионов рублей в одном из московских небоскребов. Говорят, что она сдает их в аренду и ежемесячно зарабатывает около 300 тысяч рублей.

«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду
«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду


«Возвращенцы» стремятся не к родине, а к деньгам


Возвращение людей, покинувших страну в 2022 году, вызывает множество дискуссий. Артист и депутат Дмитрий Певцов считает, что перед возвращением известные личности должны принести извинения. Необходимо в каждом отдельном случае выяснять, что именно говорил или не говорил человек. В то же время другой депутат, Елена Драпеко, выступает за возможность дать звездным артистам шанс на исправление и предлагает отправить в зону СВО тех, кто высказывался против ее проведения.

Читайте также:

София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать

Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский

Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян
#работа
#израиль
#актёр
#певица
#фабрика
#страны
#человек
#апартаменты
#артист
#сериал
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тянула деньги и ушла к бывшему»: главная трагедия в личной жизни покойного актера Гришечкина
02 декабря 2024, 16:19

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

15 сентября 2023 года не стало актера Вячеслава Гришечкина. Долгие годы он играл в театре и снимался в сериалах и фильмах. Особую известность Гришечкин получил благодаря роли в «Солдатах». Смерть артиста стала шоком для многих, однако существует версия, что к гибели его привела несчастная любовь к молодой невесте.
Подробности о личной жизни и главной трагедии актера Вячеслава Гришечкина — в материале «Радио 1».

«Надо было уехать за границу»: Первый брак Вячеслава Гришечкина


Первый брак Гришечкина стал спонтанным и практически не по любви. Он женился на костюмере по имени Мария, которая трудилась с ним в одном театре. Брак был вынужденным из-за предстоящей поездки за границу, поскольку холостых мужчин из СССР не выпускали. Подходящую кандидатуру актеру посоветовал его педагог.

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Есть мнение, что в то время Вячеслав уже был влюблен в свою будущую вторую супругу Анну, однако она тогда выбрала друга Гришечкина. Оба брака были заключены почти в одно время.

В 1990 году на свет появилась единственная дочь актера Ольга. Стоит отметить, что брак долго не продлился и уже спустя несколько лет Гришечкин ушел от жены. Позже он рассказывал, что его мучила совесть, но он не видел смысла делать несчастными две семьи. Семейная жизнь Анны тоже не заладилась. Она поняла, что любит Вячеслава.

Онкология, алкоголизм и сильная любовь: Каким был второй брак Вячеслава Гришечкина


Несмотря на разрыв, Гришечкин и Мария остались в хороших отношениях. А вот Анна стала его настоящей второй половиной. Они прожили вместе 25 лет. Однако в 2013 году женщине диагностировали онкологию. Спустя 4 года после попыток излечиться Анна скончалась.

Гришечкин долго винил во всем себя. Ему казалось, что это он не уследил и не помог вовремя. На почве сильных переживаний артист погрузился в депрессию и начал пить. По его словам, он хотел уйти из жизни. Однако лишь последняя любовь помогла ему выйти из этого состояния.

«Тянула деньги, а потом ушла к бывшему мужу»: Последняя любовь Гришечкина, которая привела его к смерти


Диана Бичарова была младше его на 26 лет. Впервые с молодой возлюбленной пожилой актер появился на публике в 2021 году. А еще через год он сделал ей предложение. Это произошло прямо в театре, на глазах у сотен зрителей. Гришечкин подарил Диане обручальное кольцо за 1,5 млн рублей и колье.

Бичарова говорила, что Вячеслав был самым добрым и всепонимающим мужчиной в ее жизни. И вот почему: спустя некоторое время выяснилось, что Гришечкин спонсировал своей возлюбленной пластические операции, в том числе и маммопластику.

Диана Бичарова и Вячеслав Гришечкин (Фото: соцсети Дианы Бичаровой)

Свадьба должна была состояться 28 июня, однако неожиданно для всех Диана решила вернуться к своему бывшему мужу, с которым сочеталась повторным браком. Гришечкин записал бывшей возлюбленной послание с пожеланием счастья. Возможно, он не сразу осознал, что его использовали.

Разрыв с Бичаровой окончательно испортил его здоровье. В СМИ писали, что ранее артист потерял еще одну дорогую ему женщину — маму. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Давние проблемы с сердцем дали о себе знать. От многочисленных бед и переживаний Гришечкин скончался в 61 год.

Читайте также:

11-летний сын Фриске снялся в сериале: Шепелев больше не прячет Платона, ироничное признание о смерти Жанны

Администратор Буйнова опровергла заявления о паллиативном статусе певца

«Помолодела лет на 10»: Волочкова шокировала фанатов новым имиджем и намекнула на очередной роман
#педагог
#радио 1
#деньги
#актёр
#онкология
#здоровье
#жизнь
#свадьба
#возраст
#сми
#любовь
#семьи
#брак
#ссср
#супруги
#мужчина
#поездки
#алкоголизм
#сын
#послание
Следите за нашими новостями
в удобном формате