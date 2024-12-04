В центре Москвы звезды устроили «голую вечеринку-2»: как Гудков, Инстасамка, Глюкоза и другие артисты угодили в скандал

Глюкоза (Фото: РИА / Новости Кирилл Каллиников)
Московский бутик концептуальной одежды устроил вечеринку в часть своего 15-летия. На мероприятии собрались звезды, не усвоившие урок Ивлеевской полуголой тусовки. Подробности — в материале «Радио 1».
Было бы желание, а повод найдется
На днях в сеть снова просочились кадры, на которых представители бомонда отжигают в откровенных нарядах и ведут себя крайне развратно. На тусовке собрались дизайнеры, актеры, певцы, не обошлось и без полуголых девиц и представителей ЛГБТ*. Среди многим известных лиц была Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Гоша Рубчинский, Мария Миногарова, Александр Гудков, Юлия Коваль и Инстасамка. Новую интерпретацию «голой вечеринки» уже прозвали в сети «Содомом и Гоморрой».
Словно специально провоцируют общество
Фото: соцсети
Наталья Чистякова-Ионова еще вчера обвиненная в употреблении запрещенных веществ, на вечеринке снова была не в себе и устраивала на полу развратные танцы с Гошей Рубчинским.
Телеведущий Александр Гудков, покинувший Россию после громкого скандала, не упустил возможности на вечеринке снова коверкать известные песни. При входе на мероприятие артист облизал афиши, так сказать вошел с юмором.
Инстасамка устраивала дикие вызывающие танцы под свои же песни. На тусовке работал мини-тату-салон, в котором желающие могли оставить воспоминание о мероприятии на своем теле. И желающие нашлись. Мария Миногарова, Юлия Коваль и даже Ольга Карпуть не смогли устоять и сделали небольшие тату.
Такое поведение как плевок в лицо гражданам страны
Александр Гудков (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Всем понятно, что сейчас не самое подходящее время для подобных мероприятий. Обычные люди сводят концы с концами, а тут такие излишества и непристойности. После вечеринки Ивлеевой привлечены к ответственности были не все. Кого-то поругали и забыли, что позволило звездам снова вернуться на сцену и продолжить зарабатывать. Пока у звезд есть поклонники, прощающие любые выходки, такое поведение не прекратиться. Актер театра и кино Сергей Марочкин прокомментировал прошедшее мероприятие в личном Дзен-канале.
«Все мы видим как «звезды» легко и быстро «отмываются» от почти любых проступков. И они так и будут себя вести пока собирают полные залы и стадионы, пока зритель им все прощает. И тут не только артисты виноваты, ведь есть же миллионные просмотры и рейтинги даже у самых пошлых шоу, у каждой, даже самой скандальной «звезды» есть преданные поклонники. И это замкнутый круг», — написал актер.
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Елена Генералова