Исполнительница хита Sigma Boy может спеть с Doja Cat и другими звёздами

Сергей Рост (ранее Титивин) — актёр театра, кино и телевидения, сценарист, теле- и радиоведущий, а также театральный режиссёр. Многие зрители знают Роста по его участию в комедийном телесериале «Осторожно, модерн!». Однако более 20 лет назад проект был закрыт, общение с Нагиевым прекратилось, и Рост исчез из поля зрения публики.