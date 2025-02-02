Исполнительница хита Sigma Boy может спеть с Doja Cat и другими звёздами

Светлана Чертищева и Мария Янковская (фото: соцсети)
Автор хита Sigma Boy Михаил Чертищев рассказал, что его дочь получает предложение о сотрудничестве с крупнейшими зарубежными лейблами Universal, Warner и Sony. Также компании предлагали записать исполнительницам фиты со звёздами мирового масштаба.
По словам продюсера, его 12-летняя дочь Светлана может записать совместные треки со знаменитыми артистами. Так, ей уже предлагали записать фиты с Doja Cat и Шоном Полом, а диджей Давид Гетта предложил сделать ремикс на песню Sigma Boy.
При этом сама исполнительница отметила, что желает сделать коллаборацию с артистами Bbno$ и Билли Айлиш, а также с группой Imagine Dragons. Девушка заявила, что очень любит их песни и считает музыку классной.
15 января хит Sigma Boy в исполнении Светланы Чертищевой и Марии Янковской попала в топ-10 чарта Billboard.
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При этом сама исполнительница отметила, что желает сделать коллаборацию с артистами Bbno$ и Билли Айлиш, а также с группой Imagine Dragons. Девушка заявила, что очень любит их песни и считает музыку классной.
15 января хит Sigma Boy в исполнении Светланы Чертищевой и Марии Янковской попала в топ-10 чарта Billboard.
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Анастасия Чинкова