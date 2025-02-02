Лариса Долина поделилась ощущениями после императорской ванны

Лариса Долина (фото: соцсети)
Лариса Долина после новогодних корпоративов отправилась на оздоровительный отдых в санатории в Кисловодске. Звезда прихватила с собой дочь и внучку.
Родственники в течение 10 дней проходили различные расслабляющие процедуры. Долина решила уделить внимание своей уставшей от постоянного грима коже, поэтому обратилась к косметологам. Судя по её сияющей коже на новых фотографиях, специалисты справились с задачей. Не зря Лариса Александровна уже не первый год посещает этот санаторий.
Однако особое впечатление на певицу произвела ванна с экзотическим названием и эффективным действием на весь организм.
Исполнительница осталась в восторге и от самого Кисловодска. Она насладилась уникальным мягким климатом, при котором даже в январе температура воздуха составляет 13-15 градусов.
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Однако особое впечатление на певицу произвела ванна с экзотическим названием и эффективным действием на весь организм.
«Есть там ванна под названием Каракалла. Там очень много массажей подводных, это очень расслабляет, и мышцы все работают. Такая струя сильная бьет прям. Сначала больно, а потом привыкаешь», – поделилась звезда.Ванна получила такое название в честь римского императора Септимии Бассиана Каракалла, который соорудил знаменитые Антонионовы термы.
Исполнительница осталась в восторге и от самого Кисловодска. Она насладилась уникальным мягким климатом, при котором даже в январе температура воздуха составляет 13-15 градусов.
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Анастасия Чинкова