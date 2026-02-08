Нурлан Сабуров дал первый комментарий после запрета на въезд в Россию
Комик Нурлан Сабуров впервые прокомментировал ситуацию с запретом на въезд в Россию. Своё обращение он разместил в личном блоге.
Сабуров напомнил, что начал карьеру стендап-комика около 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжил выступать в Москве.
«За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрёл как в России, так и за её пределами, большую многонациональную аудиторию», — написал Нурлан.Комик попросил публику и СМИ проявить уважение к частной жизни его семьи, которая осталась в России. Он отказался комментировать детали ситуации, сославшись на работу юристов, которые займутся этим вопросом на профессиональном уровне.