Стало известно, где выступит Нурлан Сабуров после депортации из России

08 февраля 2026, 14:07

Нурлан Сабуров проведёт концерты в Китае и Таиланде после депортации из России

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* @nurlan__saburov)

Комик Нурлан Сабуров анонсировал концерты в Азии после депортации из России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.