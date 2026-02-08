Стало известно, где выступит Нурлан Сабуров после депортации из России
Комик Нурлан Сабуров анонсировал концерты в Азии после депортации из России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В конце февраля артист выступит на Пхукете в Таиланде, а в начале апреля даст концерты в Шанхае и Гуанчжоу в Китае. Стоимость билетов на некоторые места достигает 20 тысяч рублей. Организаторы продали только половину зала на тайское шоу — в основном раскупили самые дешёвые билеты.
Напомним, что 30 января российские власти запретили Сабурову въезд в страну на 50 лет. В решении указали интересы национальной безопасности, соблюдение законодательства и защиту традиционных ценностей. 6 февраля комик прилетел в Москву из Дубая, но пограничники в аэропорту Внуково не выпустили его в город. После этого Сабуров вылетел в Алма-Ату.
