«Год рождения Жанны»: сын Фриске и Шепелева получил именную баскетбольную форму с личным номером в честь умершей мамы

Платон Шепелев (фото: Instagram* @dmitryshepelev)
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева уже несколько лет занимается баскетболом. Сегодня сбылась давняя мечта подростка.
«Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед», – написал Шепелев в личном блоге.Платон Шепелев (фото: Instagram* @dmitryshepelev)
Пользователи соцсетей принялись поздравлять Платона и задались вопросом, почему мальчик выбрал именно этот номер. Выяснилось, что это год рождения его мамы – Жанны Фриске. Таким образом он почтил память близкого человека, скончавшегося в 2015 году от онкологии.
Шепелев поддерживает увлечение сына баскетболом. Недавно он с юмором рассказал об этом.
«Устроили турнир в гостиной. Правила: диван – это трехочковая линия, собака – живой талисман, а папа – "тот, кто убирает разбитые вазы". Итог: 3:0 в его пользу. Ваза цела. Собака в депрессии», – написал телеведущий.Помимо спорта, Платон увлекается игрой на гитаре.
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Анастасия Чинкова