«Отношения не поддерживаем»: Дмитрий Шепелев раскрыл подробности ухода с Первого канала

Дмитрий Шепелев (Фото: Телеграм, @dmitriyshepelev)
Около 12 лет ведущий Дмитрий Шепелев работал на Первом канале. До марта 2020 года он вёл шоу «На самом деле», а затем неожиданно объявил об уходе в личном блоге. Тогда ведущий объяснял, что хочет двигаться дальше и отдать все свои силы другим проектам. Спустя пять лет Шепелев всё так же не желает раскрывать причины, подтолкнувшие его к уходу, но сейчас с бывшим руководством Дмитрий не контактирует.
«С Первым каналом мы расстались по обоюдному согласию. <…> Отношения мы не поддерживаем», — сообщил он.Стоит отметить, об экс-коллегах по съёмочной площадке Шепелев отзывался очень тепло. Работа на Первом канале позволила ему познакомиться с легендами отечественного шоу-бизнеса.
«Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву», — вспоминал Шепелев.На данный момент Дмитрий нашёл себя в новом призвании — он занят в новых проектах в качестве продюсера видеоконтента для цифровых платформ. Шепелев сотрудничает с Rutube, VK, телеканалами «Россия» и ТВ3. По словам Дмитрия, ему интересно работать над программами с участием детей и над музыкальными шоу.
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Анастасия Чубина