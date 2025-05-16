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«Зрители не хотят смотреть на таких ведущих»: новой телепередаче Дмитрия Шепелева предрекли провал

Общественник Манукян: у Шепелева нет шансов на успех с новым шоу
Дмитрий Шепелев (Фото: Telegram @dmitriyshepelev)

Дмитрий Шепелев (Фото: Telegram @dmitriyshepelev)

У Дмитрия Шепелева нет шансов на успех с новой телепередачей. Об этом сообщил блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
Шепелев начал в качестве ведущего сниматься в проекте «Любовь с первой ноты». До этого он вёл другой проект – «В кругу друзей», который закрыли в прошлом году.

Манукян убеждён, что в случае с новой передачей «всё зависит от зрителя».

«Люди помнят, кто и что говорил. Они не хотят смотреть на таких ведущих», – заявил блогер в беседе с «Абзацем».
Также он добавил, что «возвращенцы» никогда не могли получить высокие рейтинги, а, учитывая прошлое Шепелева, у него нет шансов на успех.

Напомним, что в 2022 году вдовец Жанны Фриске попросил прощения у украинцев от лица всех россиян. Затем он долгое время не появлялся в публичном поле, вернувшись в эфир лишь после продолжительной паузы.

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«Мой икигай»: Марина Александрова поделилась семейными кадрами из Японии
Актриса Марина Александрова опубликовала фото с семьей из Японии
16 мая 2025, 18:19

Марина Александрова (Фото: Инстаграм* @mar_alexandrova)

В личном блоге актриса Марина Александрова поделилась кадрами с мужем и детьми, которые они сделали во время их путешествия по Японии.
«Мой икигай (яп. 生き甲斐 икигаи, «смысл жизни»). Это концепция, которая предлагает людям сосредоточиться на поиске своего предназначения и простых радостей, делающих жизнь целостной», — подписала публикацию артистка.

На одной фотографий актриса позирует вместе с 12-летним сыном Андреем. Они обнимаются и смеются. Звездная мама и ее сын появились в парных луках — они надели черные брюки и белые футболки. За их спинами открывается живописный вид — водопад и деревья.

На других кадрах Александрова показала свою 8-летнюю дочь Екатерину, которая облокачивалась на разноцветные гигантские шары и позировала рядом с двумя капибарами.

Марина Александрова и Андрей Болтенко (Фото: Инстаграм* @mar_alexandrova)


Поклонники актрисы обрадовались такой «порции» семейного контента.

«Детки так выросли, а Марина Андреевна, как всегда, только моложе становится», «Ребята выросли, а вы похорошели!», «Сыночек ваш — копия вы. Красавчик», — написали фолловеры.

Напомним, Александрова замужем за 51-летним режиссером Андреем Болтенко с 2012-го. В том же году у супругов родился сын Андрей, после чего они поженились. А в 2015-м году в семье появилась дочка Екатерина.

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Звездная дочь Виталия Гогунского ответила на заявление отца о женщинах фразой его персонажа из «Универа»

«Вписывается в нынешнее время лучше Ивана»: Урганту нашли замену в его шоу на Первом канале

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#семья
#режиссёр
#дети
#япония
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«Меня задирали»: актриса Диана Милютина вспомнила о травле в школе из-за бабушки
Актриса Диана Милютина вспомнила о травле в школе из-за бабушки
16 мая 2025, 18:18

Диана Милютина (фото: Telegram @MILEDImildi)

Диана Милютина рассказала, как одноклассники травили её из-за бабушки, которая работала учительницей в её школе. Звезда сериалов «Чистые» и «Екатерина. Фавориты» вспомнила о трудных моментах детства в беседе с WomanHit.
«Бабушка работала в школе, чтобы защищать своих „утят“, но предотвратить буллинг она не могла. Это, наоборот, еще больше подстегивало моих одноклассников», – отметила актриса.
Милютина отметила, что в её классе сложилась крайне непростая ситуация. С ней дружили только мальчики, а девочки демонстративно игнорировали. А когда Диана одержала победу в танцевальном конкурсе в Москве, травля только усилилась. Тогда её начали высмеивать за внешность, увлечения и даже имя.

Такое отношение сверстников наложило отпечаток на дальнейшую жизнь будущей актрисы, однако профессиональные успехи помогли ей переосмыслить многие детские обиды и полюбить своё имя, которое теперь она считает одним из самых красивых.

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#шоу
#актриса
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Звездная дочь Виталия Гогунского ответила на заявление отца о женщинах фразой его персонажа из «Универа»
Милана Стар дерзко ответила на заявление отца о женщинах
16 мая 2025, 17:53

Милана Стар (Фото: Телеграм @milana_offi)

Сегодня Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», дополнил потрясшее пользователей Сети заявление о женщинах. Звезда отрицает слова экс-супруги Ирины Маирко о том, что считает слабый пол низшим слоем общества.
Актер высказался и о роли дочки в своей жизни — с ней он не общался уже больше семи лет. Со слов Гогунского, если бы он считал женщину низшим слоем, то его дочь не стала бы звездой.

«Я бы не посвятил ей часть жизни, они бы остались на улице, а не дарили бы сегодня друг другу квартиры благодаря моим достижениям», — обратил внимание Виталий в беседе с Super.

15-летняя певица и видеоблогер Милана Стар еще до объяснений звездного отца дерзко и кратко отреагировала на высказывания Гогунского одной из фирменных фраз его же персонажа из известного сериала.

«Это потеря потерь», — отметила Милана Стар в социальных сетях.

Однако многие подписчики дочери Виталия Гогунского не сразу поняли, что пост — реакция на громкие высказывания отца.

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#актёр
#заявление
#скандал
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«Вписывается в нынешнее время лучше Ивана»: Урганту нашли замену в его шоу на Первом канале
Телекритик Мельман: Киркоров может заменить Урганта в его шоу на Первом канале
16 мая 2025, 17:49

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Известный американский телеведущий Джимми Фэллон в своём шоу показал пародию на российского певца Филиппа Киркорова. Его программа является аналогом «Вечернего Урганта», который перестал выходить в эфир в 2022 году после увольнения Ивана Урганта в Первого канала.
Александр Мельман заявил, что Киркоров мог бы занять место Урганта и возобновить выход передачи в эфир. У певца, которого телекритик назвал ироничным, интересным и умным человеком, есть опыт ведения передач, поэтому он бы идеально вписался в такой проект.

«Он сможет заменить Урганта в шоу подобного формата. Певец иногда выходит за рамки, но при особом желании держит себя в руках и даже интересно шутит. Он вписывается в нынешнее время лучше Ивана», – подчеркнул Мельман в беседе с изданием «Абзац».
Напомним, что народный артист России впервые попробовал себя в роли телеведущего в 2003 году, когда вёл утреннюю передачу на СТС. После этого он неоднократно занимал место члена жюри на шоу талантов.

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#телевидение
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«Там уже ничего не работает»: Мамаева и Погребняк унизили жену Петросяна и упрекнули, что она вышла замуж за прадедушку
Мамаева и Погребняк назвали поведение Татьяны Брухуновой хабалистым
16 мая 2025, 17:12

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

В январе жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сходила в кафе и заметила там девушек с неоригинальными сумками Биркин. Блогер назвала их «крейзи» и заявила, что не понимает, почему люди приобретают копии брендов, которые им не по карману, если можно купить обычную сумку и быть «нормальным человеком».
Тогда высказывания Брухуновой вызвали много недовольства в Сети. Даже сейчас некоторые продолжают вспоминать нелестные слова супруги Петросяна о девушках с «палью». Так, Мария Погребняк и Алана Мамаева вспомнили об этой истории на шоу Нигай «Сплетница».

«Понятно, не у всех есть деньги. Неважно, как ты к этому относишься. Зачем публично унижать людей? С учетом того, что ты сама не так давно ходила непонятно в чем, непонятно где», — выразила свое мнение Алана Мамаева.

Звезды пришли к выводу, что Татьяна страдает от звездной болезни.

«У нее очень хабалистое поведение. Больно падать будет. Чему она так радуется? Она вышла замуж за прадедушку почти. Там уже ничего не работает, наверное», — возмутились девушки.

Гости Нигай уточнили, что не понимают, чем так гордится Брухунова.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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