«Зрители не хотят смотреть на таких ведущих»: новой телепередаче Дмитрия Шепелева предрекли провал

Дмитрий Шепелев (Фото: Telegram @dmitriyshepelev)
У Дмитрия Шепелева нет шансов на успех с новой телепередачей. Об этом сообщил блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
Шепелев начал в качестве ведущего сниматься в проекте «Любовь с первой ноты». До этого он вёл другой проект – «В кругу друзей», который закрыли в прошлом году.
Манукян убеждён, что в случае с новой передачей «всё зависит от зрителя».
Напомним, что в 2022 году вдовец Жанны Фриске попросил прощения у украинцев от лица всех россиян. Затем он долгое время не появлялся в публичном поле, вернувшись в эфир лишь после продолжительной паузы.
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Манукян убеждён, что в случае с новой передачей «всё зависит от зрителя».
«Люди помнят, кто и что говорил. Они не хотят смотреть на таких ведущих», – заявил блогер в беседе с «Абзацем».Также он добавил, что «возвращенцы» никогда не могли получить высокие рейтинги, а, учитывая прошлое Шепелева, у него нет шансов на успех.
Напомним, что в 2022 году вдовец Жанны Фриске попросил прощения у украинцев от лица всех россиян. Затем он долгое время не появлялся в публичном поле, вернувшись в эфир лишь после продолжительной паузы.
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Анастасия Чинкова