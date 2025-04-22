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Скандал с Шепелевым, ЭКО, разрыв с отцом своего ребенка: как сейчас живет сестра Жанны Фриске Наталья

Наталья Фриске (Фото: Instagram*/friske_natalia)

Наталья Фриске (Фото: Instagram*/friske_natalia)

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, Наталья Фриске была очень близка со своей старшей сестрой Жанной. Хотя у Натальи были все шансы продолжить путь Жанны в шоу-бизнесе — например, остаться в составе группы «Блестящие», — она выбрала совсем другую дорогу. Для нее мечтой всегда была семья, а не гастрольная жизнь. Как живет сестра Жанны Фриске, читайте в материале «Радио 1».

Сестре Жанны Фриске 39

21 апреля Наталье исполнилось 39 лет, и она уже не первый раз встречает день рождения в статусе матери: 8 апреля 2022 года на свет появилась ее долгожданная дочь. Наталья мечтала о ребенке долгие годы, проходила ЭКО, в том числе в браке с Сергеем Вшивковым, но долгожданное материнство стало возможным только спустя время.

Родители Натальи, Ольга и Владимир, были невероятно счастливы, узнав о беременности дочери. Но в жизни семьи оставалась боль: с Платоном, сыном Жанны и Дмитрия Шепелева, бабушка, дедушка и тетя до сих пор не могут видеться из-за затянувшегося конфликта с Шепелевым. Несмотря на боль разлуки, Наталья по-прежнему надеется, что когда-нибудь вновь обнимет племянника.

Дмитрий Шепелев (Фото: Телеграм, @dmitriyshepelev)

Интересно, что фамилия Фриске — это псевдоним, унаследованный от бабушки. После того как Жанна стала знаменитой, вся семья начала использовать это имя. Наталья вспоминала, как они с сестрой выросли в селе Прогрессовка в Николаевской области, в старинном немецком доме.

В юности Наташа училась в музыкальной школе и любила петь, но после школы решила поступить на юридический факультет. Она защитила диплом по гражданскому праву, стажировалась в прокуратуре, но вскоре поняла, что это не ее путь.

В 2007 году девушка выступила вместе с «Блестящими» в Ледовом дворце, поздравляя Жанну с премией MTV. После этого ей предложили петь в группе, и на несколько месяцев она стала солисткой. Однако долго продержаться не удалось — уже через семь месяцев Наталья решила, что шоу-бизнес ей не по душе.

Позже она занялась визажем, работала в салоне красоты, открыла собственное кафе на Шри-Ланке, а после смерти Жанны снова обратилась к музыке — записала трек «Две планеты» и участвовала в благотворительных концертах в память о сестре.

Конфликт с Шепелевым и разлука с племянником

Болезнь Жанны стала страшным ударом. В 2013 году она родила сына, а через несколько месяцев ей диагностировали глиобластому — агрессивную опухоль мозга. Несмотря на лечение и надежду, болезнь оказалась сильнее. Наталья постоянно была рядом, помогала, уговаривала принимать лекарства, поддерживала сестру морально и училась у нее стойкости. В июне 2015 года Жанна ушла из жизни.

Наталья Фриске (Фото: Instagram*/friske_natalia)

Наталья тяжело переживала утрату. Она рассказывала, что узнала о своей беременности буквально за два дня до смерти сестры и хотела поделиться радостью, но не успела — Жанну не стало в тот же день. Вскоре Наталья потеряла ребенка.

После похорон между семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым разгорелся конфликт, в том числе из-за доступа к Платону, финансов и взаимных обвинений. Родители Жанны добивались через суд возможности видеться с внуком, но суд установил лишь короткие и редкие свидания, которые, по словам семьи, почти не происходят. Наталья же пыталась сохранить контакт с племянником через открытые письма и посты в соцсетях.

Личная жизнь Натальи Фриске

Свою личную жизнь Наталья устраивала непросто. Ее первый брак был недолгим, второй, с Сергеем Вшивковым, закончился после череды неудачных попыток завести ребенка — врачи говорили о генетической несовместимости и необходимости ЭКО. После развода в 2019 году бывшие супруги остались в хороших отношениях.

«Рука не поднимается никому отдать»: сестра Жанны Фриске показала её бережно сохранённый гардероб
«Рука не поднимается никому отдать»: сестра Жанны Фриске показала её бережно сохранённый гардероб

Позже Наталья начала встречаться с парикмахером Александром Титовым. Именно с ним ей удалось стать мамой, пройдя через процедуру ЭКО. Однако во время беременности отношения испортились, и Наталья решила расстаться с партнером, назвав его донором и отказавшись от дальнейших контактов. Девочку она назвала Луной и дала ей свою фамилию.

Сейчас Наталья полностью сосредоточена на дочери, родителях и собственном развитии. Она занимается внешностью, открыто говорит о пластике груди и живота и планирует продолжать совершенствование. Поклонники поддерживают ее и верят, что она еще найдет счастье в личной жизни.

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Названо значение кольца, замеченного на безымянном пальце Киркорова
Кирова: кольцо на безымянном пальце Киркорова говорит о подготовке «пиар-акции»
22 апреля 2025, 15:33

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Кольцо на безымянном пальце певца Филиппа Киркорова может указывать на подготовку к ещё одной пиар-акции. Такое предположение выдвинула обозреватель издания «Абзац» Ольга Кирова.
Накануне в соцсетях певец опубликовал фотографии с празднования Пасхи. Однако внимание пользователей привлёк не кулич за 15 тысяч рублей, украшенный позолоченным крестом и начинённый дубайским шоколадом, и даже не чёрные пасхальные яйца.

Публика обратила внимание на безымянный палец артиста, на котором красовалось кольцо. Пока что точно не известно, что оно обозначает, но журналистка убеждена, что Киркоров пытается намекнуть на существование семьи.

«Скорее всего, нас ждёт ещё одна пиар-акция. Собственно, первый и единственный брак Киркорова и Пугачевой многие такой акцией и считали, не веря в реальную семейную жизнь популярных эстрадных артистов. А возможно, демонстрация похожих на обручальные колец – реклама очередного ювелирного бренда», – предположила Кирова.
Обозреватель добавила, что Киркоров всегда носит большое количество колец, поэтому люди к этому уже привыкли. Однако на этот раз певец оставил лишь одно, пытаясь привлечь к нему внимание.

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На свадьбе Бородиной и Сердюкова не будут кричать «Горько!» – телезвезда раскритиковала свадебные традиции
Ксения Бородина раскритиковала свадебные традиции
22 апреля 2025, 15:19

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина раскритиковала традиционные свадебные устои, заявив, что самое главное в организации торжества – желания самих молодожёнов, а не мнение родственников. Так, телеведущая хочет отказаться от крика «Горько!» на своей свадьбе с Николаем Сердюковым.
«Это ваш праздник, в который вы вкладываете душу, время и деньги. Поэтому все должно быть так, как хотите именно вы, а не как принято или как скажут родственники», – высказалась Бородина, слова которой приводит Woman.ru.
Также телезвезда шокировала мнением о присутствии детей на свадьбах. Она заявила, что присутствие маленьких гостей на мероприятии, где взрослые люди хотят расслабиться и повеселиться, неуместно.

Заявление Бородиной вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи разделились на тех, кто согласен в мнением Ксении, и тех, кто придерживается традиционных взглядов на свадьбу.

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#традиции
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«Еще в самом начале пути»: Алена Шишкова рассказала о восстановлении после анорексии
Алена Шишкова заявила, что восстановление после анорексии — сложный процесс
22 апреля 2025, 15:08

Алена Шишкова (Фото: Инстаграм* @missalena.92)

В 2023 году Алена Шишкова, устав от критики своей внешности в Сети, заявила, что долгие годы страдала от анорексии и булимии. На публичное признание бывшая возлюбленная Тимати решилась после выздоровления. Это заняло у девушки восемь лет.
В настоящее время Шишкова восстанавливается после лечения и хирургических манипуляций, на которые пришлось пойти для того, чтобы избавиться от последствий перенесенных заболеваний. В соцсетях модель появляется нечасто и еще реже обращается к поклонникам.

Сегодня Алена впервые за долгий промежуток времени решила ответить не вопросы в личном блоге. Первым делом у экс-девушки Тимати спросили, как протекает восстановление после анорексии и булимии. Тогда она поведала о непредсказуемости этого периода.

«Можно подумать, что уже финишная прямая, а ты еще в самом начале пути», — откровенничала Шишкова.

Она обратила внимание, что в процессе восстановления очень важно эмоциональное состояние.

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#болезнь
#соцсети
#лечение
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Дом Надежды Кадышевой продолжает разрушаться
Дом, в котором выросла Кадышева, разрушается, а село певицы пришло в упадок
22 апреля 2025, 15:01

Надежда Кадышева (Фото: Instagram*, @kadyshevanadezda)

В селе Старый Маклауш Самарской области разрушается дом, в котором выросла певица Надежда Кадышева. Десять лет назад из него хотели сделать музей, но идею не воплотили в жизнь. Сейчас дом артистки ничем не отличается от других заброшенных строений.
Как пишет Kp.ru, село, где жила Кадышева, достаточно большое: в нём есть школа, сад, магазин, дом культуры. Местные говорят, что их село «умирает», работы нет, потому живут пенсионеры или вахтовики. Однако, среди заброшенных домов есть и добротные, поэтому нельзя сделать вывод, будто деревня пришла в упадок.

В селе живёт троюродный брат певицы. Кадышева заезжала в Старый Маклауш и навещала родственника, связи с роднёй артистка не теряет.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#певица
#дом
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«С детства я живу с дырой в груди»: находящийся в рехабе Моргенштерн* рассказал о переосмыслении отношения к жизни
Моргенштерн* поделился итогами трёх месяцев нахождения в рехабе
22 апреля 2025, 14:59

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Моргенштерн* в соцсетях поделился итогами трёх месяцев, проведённых в рехабе.
26-летний рэпер выложил скриншот из приложения, отсчитывающего количество дней без вредных привычек. Итого, 94 дня Моргенштерн* не употребляет алкоголь и 235 дней назад полностью отказался от запрещённых веществ.

Музыкант признался, что если месяц назад ещё мечтал побыстрее выйти из рехаба, то сейчас он ценит нахождение в этом месте и даже неохотно берёт в руки телефон.

Моргенштерн* порассуждал о внутреннем состоянии.

«Я стал понимать, что меня всю жизнь ****** (обманывали – прим. ред). И более того, я сам вас ****** (обманывал – прим. ред). Тем, что счастье кроется в успехе, карьере, славе, чартах, деньгах, достижениях, крутых тачках и цепях, куче девочек вокруг, сексе, красивой внешности и прочей материальщине. Мир вокруг твердил мне об этом с детства, а я подхватил эту идею и стал транслировать вам. С детства я живу с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным», – заявил исполнитель.
Певец признался, что в рехабе начал иначе смотреть на жизнь и переосмыслил ценность материальных вещей.

«Чем больше материальщины запихивать в черную грудную дыру – тем больше и прожорливее она становится. Я отправляюсь на поиски того, что заполнит эту пустоту по-настоящему. Буду делиться успехами», – заключил Моргенштерн*.
Напомним, что рэпер находится в рехабе с января 2025 года.

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Год добивалась Моргенштерна*, но осталась ни с чем: как живет Дилара Зинатуллина и почему рассталась с Бустером

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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