Скандал с Шепелевым, ЭКО, разрыв с отцом своего ребенка: как сейчас живет сестра Жанны Фриске Наталья

Наталья Фриске (Фото: Instagram*/friske_natalia)
Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, Наталья Фриске была очень близка со своей старшей сестрой Жанной. Хотя у Натальи были все шансы продолжить путь Жанны в шоу-бизнесе — например, остаться в составе группы «Блестящие», — она выбрала совсем другую дорогу. Для нее мечтой всегда была семья, а не гастрольная жизнь. Как живет сестра Жанны Фриске, читайте в материале «Радио 1».
Сестре Жанны Фриске 3921 апреля Наталье исполнилось 39 лет, и она уже не первый раз встречает день рождения в статусе матери: 8 апреля 2022 года на свет появилась ее долгожданная дочь. Наталья мечтала о ребенке долгие годы, проходила ЭКО, в том числе в браке с Сергеем Вшивковым, но долгожданное материнство стало возможным только спустя время.
Родители Натальи, Ольга и Владимир, были невероятно счастливы, узнав о беременности дочери. Но в жизни семьи оставалась боль: с Платоном, сыном Жанны и Дмитрия Шепелева, бабушка, дедушка и тетя до сих пор не могут видеться из-за затянувшегося конфликта с Шепелевым. Несмотря на боль разлуки, Наталья по-прежнему надеется, что когда-нибудь вновь обнимет племянника.
Дмитрий Шепелев (Фото: Телеграм, @dmitriyshepelev)
Интересно, что фамилия Фриске — это псевдоним, унаследованный от бабушки. После того как Жанна стала знаменитой, вся семья начала использовать это имя. Наталья вспоминала, как они с сестрой выросли в селе Прогрессовка в Николаевской области, в старинном немецком доме.
В юности Наташа училась в музыкальной школе и любила петь, но после школы решила поступить на юридический факультет. Она защитила диплом по гражданскому праву, стажировалась в прокуратуре, но вскоре поняла, что это не ее путь.
В 2007 году девушка выступила вместе с «Блестящими» в Ледовом дворце, поздравляя Жанну с премией MTV. После этого ей предложили петь в группе, и на несколько месяцев она стала солисткой. Однако долго продержаться не удалось — уже через семь месяцев Наталья решила, что шоу-бизнес ей не по душе.
Позже она занялась визажем, работала в салоне красоты, открыла собственное кафе на Шри-Ланке, а после смерти Жанны снова обратилась к музыке — записала трек «Две планеты» и участвовала в благотворительных концертах в память о сестре.
Конфликт с Шепелевым и разлука с племянникомБолезнь Жанны стала страшным ударом. В 2013 году она родила сына, а через несколько месяцев ей диагностировали глиобластому — агрессивную опухоль мозга. Несмотря на лечение и надежду, болезнь оказалась сильнее. Наталья постоянно была рядом, помогала, уговаривала принимать лекарства, поддерживала сестру морально и училась у нее стойкости. В июне 2015 года Жанна ушла из жизни.
Наталья Фриске (Фото: Instagram*/friske_natalia)
Наталья тяжело переживала утрату. Она рассказывала, что узнала о своей беременности буквально за два дня до смерти сестры и хотела поделиться радостью, но не успела — Жанну не стало в тот же день. Вскоре Наталья потеряла ребенка.
После похорон между семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым разгорелся конфликт, в том числе из-за доступа к Платону, финансов и взаимных обвинений. Родители Жанны добивались через суд возможности видеться с внуком, но суд установил лишь короткие и редкие свидания, которые, по словам семьи, почти не происходят. Наталья же пыталась сохранить контакт с племянником через открытые письма и посты в соцсетях.
Личная жизнь Натальи ФрискеСвою личную жизнь Наталья устраивала непросто. Ее первый брак был недолгим, второй, с Сергеем Вшивковым, закончился после череды неудачных попыток завести ребенка — врачи говорили о генетической несовместимости и необходимости ЭКО. После развода в 2019 году бывшие супруги остались в хороших отношениях.
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Позже Наталья начала встречаться с парикмахером Александром Титовым. Именно с ним ей удалось стать мамой, пройдя через процедуру ЭКО. Однако во время беременности отношения испортились, и Наталья решила расстаться с партнером, назвав его донором и отказавшись от дальнейших контактов. Девочку она назвала Луной и дала ей свою фамилию.
Сейчас Наталья полностью сосредоточена на дочери, родителях и собственном развитии. Она занимается внешностью, открыто говорит о пластике груди и живота и планирует продолжать совершенствование. Поклонники поддерживают ее и верят, что она еще найдет счастье в личной жизни.
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Дарья Филинова