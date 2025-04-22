Скандал с Шепелевым, ЭКО, разрыв с отцом своего ребенка: как сейчас живет сестра Жанны Фриске Наталья

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, Наталья Фриске была очень близка со своей старшей сестрой Жанной. Хотя у Натальи были все шансы продолжить путь Жанны в шоу-бизнесе — например, остаться в составе группы «Блестящие», — она выбрала совсем другую дорогу. Для нее мечтой всегда была семья, а не гастрольная жизнь. Как живет сестра Жанны Фриске, читайте в материале «Радио 1».