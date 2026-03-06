Год с кольцом в сумке: Артур Бабич долго не решался сделать предложение Ане Покров

06 марта 2026, 19:51

Аня Покров призналась, что больше года ждала предложения от Артура Бабича

Аня Покров и Артур Бабич (Фото: Instagram* / @pokrov90)

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич готовятся к свадьбе — уже этим летом пара планирует официально оформить отношения. Пока же Аня поделилась в шоу Nikki Seey историей долгожданного предложения руки и сердца.