Год с кольцом в сумке: Артур Бабич долго не решался сделать предложение Ане Покров
Блогеры Аня Покров и Артур Бабич готовятся к свадьбе — уже этим летом пара планирует официально оформить отношения. Пока же Аня поделилась в шоу Nikki Seey историей долгожданного предложения руки и сердца.
Как оказалось, предложение не стало для неё неожиданностью. По словам Покров, она ждала этого момента почти два года и даже иногда подшучивала над возлюбленным, намекая, что пора действовать. Ведь к тому времени пара уже была вместе около пяти лет.
При этом блогерша не считает, что Бабич тянул с решением все эти годы. Когда они начали встречаться, оба были подростками и жили в тикток-доме, поэтому о свадьбе тогда никто всерьёз не задумывался.
Самое неожиданное, по словам Ани, то, что кольцо для предложения Артур купил задолго до самого события — примерно за год. Всё это время он возил его с собой по разным странам, прятал в сумке и ждал подходящего момента. Несколько раз, как призналась блогерша, она даже была близка к тому, чтобы случайно обнаружить украшение.
