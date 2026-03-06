«Женщина всегда права»: Гоша Куценко высказался о роли женщин

06 марта 2026, 19:07

Гоша Куценко заявил, что неправильно принуждать женщин к работе

Гоша Куценко (Фото: Instagram* / @goshakutsenko_official)

Актёр Гоша Куценко поделился своим взглядом на роль женщин и их отношение к работе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».