«Женщина всегда права»: Гоша Куценко высказался о роли женщин
Актёр Гоша Куценко поделился своим взглядом на роль женщин и их отношение к работе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его мнению, решение о карьере каждая женщина должна принимать самостоятельно, без давления со стороны общества или близких.
Выступая на мероприятии «Форум в большом городе от VK», Куценко отметил, что стремление работать или, наоборот, посвятить себя дому зависит исключительно от характера и личного выбора.
Актёр подчеркнул, что, на его взгляд, женщину нельзя принуждать «пахать», поскольку такое отношение можно считать проявлением сексизма. Он также добавил, что воспринимает женщин как «цветок жизни» и считает, что их нужно беречь и уважать.
Кроме того, Куценко высказал мнение, что одна из самых важных ролей для женщины — материнство. По словам актёра, именно поэтому представительниц прекрасного пола важно ценить, поддерживать и любить.
