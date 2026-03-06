«Не баран на верёвке»: Певица Алсу разрушила главный миф о любовницах

06 марта 2026, 17:42

Певица Алсу высказалась о проблеме измен и осудила травлю любовниц

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) изменила мнение о том, кто виноват в появлении любовницы. В личном блоге артистка объяснила, почему больше не считает женщин разрушительницами семей.





Раньше звезда придерживалась позиции, что в распаде пар виновата именно другая женщина. Теперь Алсу подчеркнула: мужчину нельзя украсть или увести, как барана на верёвке.

«Очень часто «вторая женщина» даже не знает, что она вторая. Ей рассказывают, что «там всё давно закончилось», что «живём как соседи»... И две женщины начинают ненавидеть друг друга. И пока они воюют между собой, мужчина, который создал эту ложь, просто продолжает жить свою двойную жизнь и остаётся между ними», — поделилась своими мыслями исполнительница.