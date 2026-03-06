«Меня разбарабанило»: Филипп Бледный рассказал, почему срочно взялся за похудение
Актёр Филипп Бледный признался, что специально похудел ради съёмок продолжения сериала «Папины дочки». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его словам, он сбросил около семи килограммов после того, как увидел себя на большом экране.
Бледный рассказал, что во время премьеры в кинотеатре неожиданно понял, что недоволен своей формой. Тогда артист решил привести себя в порядок и заняться весом.
Актёр отметил, что на его внешний вид влияет и напряжённый график. По словам Бледного, и у него самого, и у его персонажа Веника в сериале происходит много переживаний и стрессовых моментов, из-за чего вес иногда меняется.
Также Филипп поделился, что работать на площадке вместе с актрисой Анастасией Сиваевой ему совсем не сложно. Более того, съёмки в «Папиных дочках», по его признанию, давно стали для него почти вторым домом: на площадке он чувствует себя настолько комфортно, что воспринимает процесс не как работу, а как отдых.
