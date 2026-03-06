«Меня разбарабанило»: Филипп Бледный рассказал, почему срочно взялся за похудение

06 марта 2026, 17:57

Филипп Бледный похудел ради новых «Папиных дочек»

Анастасия Сиваева и Филипп Бледный (Фото: Telegram / @filippblednyy)

Актёр Филипп Бледный признался, что специально похудел ради съёмок продолжения сериала «Папины дочки». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».