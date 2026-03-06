Достижения.рф

«Меня разбарабанило»: Филипп Бледный рассказал, почему срочно взялся за похудение

Филипп Бледный похудел ради новых «Папиных дочек»
Анастасия Сиваева и Филипп Бледный (Фото: Telegram / @filippblednyy)

Актёр Филипп Бледный признался, что специально похудел ради съёмок продолжения сериала «Папины дочки». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По его словам, он сбросил около семи килограммов после того, как увидел себя на большом экране.

Бледный рассказал, что во время премьеры в кинотеатре неожиданно понял, что недоволен своей формой. Тогда артист решил привести себя в порядок и заняться весом.

Актёр отметил, что на его внешний вид влияет и напряжённый график. По словам Бледного, и у него самого, и у его персонажа Веника в сериале происходит много переживаний и стрессовых моментов, из-за чего вес иногда меняется.

Также Филипп поделился, что работать на площадке вместе с актрисой Анастасией Сиваевой ему совсем не сложно. Более того, съёмки в «Папиных дочках», по его признанию, давно стали для него почти вторым домом: на площадке он чувствует себя настолько комфортно, что воспринимает процесс не как работу, а как отдых.

Софья Метелева

