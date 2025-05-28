«Год. Женился – отлично, не женился — пока»: Mia Boyka рассекретила свои правила в отношениях с мужчинами

28 мая 2025, 18:39

Mia Boyka рассказала о своих отношениях с возлюбленным

Mia Boyka/ Мария Бойко (Фото: Инстаграм* @miaboyka)

Несколько месяцев назад певица Mia Boyka (Мария Бойко) опубликовала фото со своим возлюбленным, но его лицо и имя раскрывать не захотела.





В подкасте «Чужие письма» певица рассекретила правило, которого она придерживается в отношениях. Со слов Марии, если возлюбленный не сделал предложение через год после начала романа, то надо с ним попрощаться.





«Год. Женился – отлично, не женился — пока. Ну, то есть важно себя ценить, как мне кажется, здесь», — добавила артистка.

«Он готов за мной приезжать куда угодно и когда угодно, только не на концерты и не в людные места. Я это разделяю. Мне это подходит, потому что мы не выходим никуда вместе (в публичные места)», — откровенничала Мария.