«Год. Женился – отлично, не женился — пока»: Mia Boyka рассекретила свои правила в отношениях с мужчинами
Mia Boyka рассказала о своих отношениях с возлюбленным
Несколько месяцев назад певица Mia Boyka (Мария Бойко) опубликовала фото со своим возлюбленным, но его лицо и имя раскрывать не захотела.
В подкасте «Чужие письма» певица рассекретила правило, которого она придерживается в отношениях. Со слов Марии, если возлюбленный не сделал предложение через год после начала романа, то надо с ним попрощаться.
«Год. Женился – отлично, не женился — пока. Ну, то есть важно себя ценить, как мне кажется, здесь», — добавила артистка.
Еще певица рассказала, что она не любит афишировать свою личную жизнь и ее молодой человек тоже.
«Он готов за мной приезжать куда угодно и когда угодно, только не на концерты и не в людные места. Я это разделяю. Мне это подходит, потому что мы не выходим никуда вместе (в публичные места)», — откровенничала Мария.
Со слов артистки, если бы она не рассказала поклонникам о своих отношениях, то никто бы об этом и не узнал.
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