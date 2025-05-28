Соседов раскрыл, почему песни Пугачевой не становятся хитами в Тик-токе: «Аллой никого не удивить»
Соседов заявил, что песнями Пугачевой больше никого не удивишь
Многие хиты из прошлого обрели вторую жизнь после того, как они прозвучали в современной обработке. Некоторые из них опять стали популярными, когда их исполнили кумиры молодежи. Однако далеко не все старые треки даже после перезапуска нашли своих слушателей.
Музыкальный критик Соседов уверен, что весьма много композиций группы «Комбинация» и других коллективов, о существовании которых многие представители молодого поколения даже не подозревают, стали снова хитами благодаря кинематографу.
«Посмотрите, какую популярность «Ласковый май» имеет сегодня после выхода картины «Слово пацана». Это неслыханно! А все потому, что удалось создателям попасть в эпоху, передать смыслы, сюжет и вставить грамотно музыку, которая стала лейтмотивом всей мыльной оперы», — выразил свое мнение Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем критик уточнил, что не каждая композиция повторит подобный успех.
«Например, если включили бы Пугачеву, то мы бы вау-эффекта не поймали. Потому что ее и так знают, и «Миллион алых роз», например, даже самые маленькие слушатели знают. Аллой никого не удивить», — подчеркнул он.
Критик считает, что именно кино и «перепевка» шлягеров кумирами нового поколения помогает песням из прошлого опять становиться популярными.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская