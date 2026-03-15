«Годами без перерыва»: актриса Мерьем Узерли рассказала о причинах ухода из турецкой драмы

15 марта 2026, 22:37

Мерьем Узерли рассказала, почему ушла из «Великолепного века»

Мерьем Узерли (Фото: Instagram* / @meryemuzerlimeryem)

Актриса Мерьем Узерли открыто рассказала о причинах своего ухода из сериала «Великолепный век».





В интервью шоу «Aleko in my bag» звезда отметила, что ключевую роль в её решении сыграли беременность и профессиональное выгорание, которое, по словам актрисы, накапливается постепенно.





«Тогда я не умела видеть границы. Я была намного моложе, чем сейчас. Сейчас я знаю, как сказать "стоп", когда нужна пауза. А тогда стыдно было просить передышку. И когда на протяжении трёх лет работаешь без перерыва — это вопрос времени, когда всё выгорит», — признаётся Узерли, которую называют королевой турецких драм.