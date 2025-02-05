Гоген Солнцев: «меня предали». ДНК-тест показал, что жена скандальной телезвезды родила сына не от него

Гоген Солнцев (Фото: скриншот из видео)
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и скандальный шоумен узнал, что он не является отцом годовалого мальчика от Полины Давыдовой. Сын появился у пары в конце февраля прошлого года и многие друзья телезвезды говорили о несхожести ребенка с Гогеном. Несмотря на уверенность в своем отцовстве, Солнцев решил сделать ДНК-тест и узнать правду.
Пара пришла в программу «ДНК» телеканала НТВ чтобы выяснить правду. При этом супруга Полина сидела рядом со своим ассистентом Владиславом Черных. Как раз с ним были связаны подозрения Гогена. Солнцев предположил, что супруга могла изменять ему именно с Владиславом.
Владислав Черных и Полина Давыдова (Фото: скриншот из видео)
Даже несмотря на все подозрения, Гоген был абсолютно уверен в своем отцовстве. Все разрушил профессор, доктор биологических наук Сергей Киселев, который вскрыл конверт и заявил о нулевой вероятности родства между звездой и мальчиком. Уже за кулисами Солнцев заявил:
При этом сама Полина продолжала настаивать на отцовстве Гогена. После уже Владислава уговорили сделать ДНК-тест, который также показал, что ассистент не папа мальчика. Кто же является кровным отцом ребенка, так и осталось загадкой.
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Владислав Черных и Полина Давыдова (Фото: скриншот из видео)
Даже несмотря на все подозрения, Гоген был абсолютно уверен в своем отцовстве. Все разрушил профессор, доктор биологических наук Сергей Киселев, который вскрыл конверт и заявил о нулевой вероятности родства между звездой и мальчиком. Уже за кулисами Солнцев заявил:
«Я всю ночь не спал, потому что боялся услышать это. Ничего не чувствую, просто пустота. У меня мурашки по всему телу. Чувствую, что меня очень серьезно предали».
При этом сама Полина продолжала настаивать на отцовстве Гогена. После уже Владислава уговорили сделать ДНК-тест, который также показал, что ассистент не папа мальчика. Кто же является кровным отцом ребенка, так и осталось загадкой.
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Иван Мусатов