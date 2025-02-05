Гоген Солнцев: «меня предали». ДНК-тест показал, что жена скандальной телезвезды родила сына не от него

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и скандальный шоумен узнал, что он не является отцом годовалого мальчика от Полины Давыдовой. Сын появился у пары в конце февраля прошлого года и многие друзья телезвезды говорили о несхожести ребенка с Гогеном. Несмотря на уверенность в своем отцовстве, Солнцев решил сделать ДНК-тест и узнать правду.