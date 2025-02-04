Известен пол будущего ребенка звезды «Полицейского с Рублевки» Петрова

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: соцсети)
У актера Александра Петрова и его супруги Виктории Антоновой родится мальчик. Об этом пишет издание Super, ссылаясь на инсайдера. Уточняется, что будущие мама и папа узнали пол будущего малыша на гендер-пати, на которой присутствовали самые близкие друзья.
«Если верить инсайдеру, Вика всегда мечтала о сыне. О самой беременности, по словам нашего собеседника, супруги узнали, находясь в Тобольске, куда Петров приехал на съемки вместе с женой. Увидев две полоски на тесте, Саша и Вика сразу сообщили новость родным по видеосвязи», — сказано в публикации издания.Источник журналистов также уточнил, что мать Александра буквально расплакалась от счастья, когда узнала радостную новость. Мама Антоновой в свою очередь подумала, что все происходящее — розыгрыш, добавил инсайдер.
Петров и Антонова поженились осенью 2023 года.
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