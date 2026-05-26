Гоген Солнцев заявил, что больше не хочет отношений с пожилыми женщинами
Шоумен Гоген Солнцев заявил, что после брака с Екатериной Терешкович больше не хочет строить отношения с женщинами пожилого возраста и сейчас разочаровался в любви. Об этом сообщает программа «ПорефЛексуем».
Их отношения получили широкий резонанс после участия в телешоу, где пара появлялась в качестве гостей. По словам артиста, со временем отношения разладились. Он считает, что известность изменила Терешкович, и из-за этого сохранить союз не удалось. Солнцев заявил, что они вместе прошли «огонь и воду», но испытание славой она не выдержала.
Шоумен не скрывает, что ему нравятся женщины постарше. При этом он подчеркнул, что больше не хочет связывать жизнь с бабушками. По его мнению, такие отношения отнимают силы и мешают творческому развитию. Сейчас, по словам Солнцева, он ни с кем не встречается.
