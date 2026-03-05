«Рыбка Поньо»: Телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил жену с 48-летием

05 марта 2026, 22:50

Телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил жену с 48-летием

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Иван Ургант трогательно поздравил супругу Наталью Кикнадзе с днём рождения. Накануне ей исполнилось 48 лет. В личном блоге шоумен опубликовал редкие семейные кадры из поездки в Японию.





Телеведущий женат на своей однокласснице. Их отношения начались спустя десять лет после окончания школы.





«Может быть, одинокие просто, согревая дыханием ладони, за тобой прилетит Порко Россо, а за мной приплывёт рыбка Поньо. Нас от берега поезд уносит, мы остались в последнем вагоне, называя друг другу свои имена… С днём рождения, моя любовь», — поделился артист.