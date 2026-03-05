«Рыбка Поньо»: Телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил жену с 48-летием
Иван Ургант трогательно поздравил супругу Наталью Кикнадзе с днём рождения. Накануне ей исполнилось 48 лет. В личном блоге шоумен опубликовал редкие семейные кадры из поездки в Японию.
Телеведущий женат на своей однокласснице. Их отношения начались спустя десять лет после окончания школы.
«Может быть, одинокие просто, согревая дыханием ладони, за тобой прилетит Порко Россо, а за мной приплывёт рыбка Поньо. Нас от берега поезд уносит, мы остались в последнем вагоне, называя друг другу свои имена… С днём рождения, моя любовь», — поделился артист.В звездной семье растут две общие дочери — Нина и Валерия. Кроме того, актер поддерживает тёплые отношения с детьми супруги от первого брака — Эрикой и Нико.
Ранее стало известно, что Иван Ургант может вернуться в эфир в ближайшее время.