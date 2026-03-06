«Некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке»: вопрос журналистки вывел Нагиева из себя
Нагиев сорвался на журналистку из-за провокационных вопросов о соседях в Дубае
Шоумен Дмитрий Нагиев принял участие в форуме, где ему задали острые вопросы. Некоторые из них вывели артиста из себя, пишет «Стархит».
Журналистка затронула тему недвижимости артиста в Дубае. Ранее в пабликах писали, что он купил апартаменты в элитном ЖК, а соседи якобы жалуются на его претензии к ресепшену по поводу шума и прочих неудобств.
«Кто жалуется? Почему вы, когда пишете, не отвечаете за свои слова? Вы назвали факты, не имеющие ко мне отношения!» — отрезал Нагиев.Он потребовал назвать имена тех, кто распространяет такие сведения, и подчеркнул, что не знаком с соседями. Кроме того, актер прокомментировал слухи о своих доходах. В Сети утверждают, будто он зарабатывает 90 миллионов на своих курсах. Нагиев опроверг эти сведения, отметив, что ему негде публично бороться со слухами.
«Я не могу ответить! И мне некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке, либо в телевизор, — что ко мне это не имеет никакого отношения!» — резюмировал телеведущий.