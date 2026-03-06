«Некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке»: вопрос журналистки вывел Нагиева из себя

06 марта 2026, 05:52

Нагиев сорвался на журналистку из-за провокационных вопросов о соседях в Дубае

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Шоумен Дмитрий Нагиев принял участие в форуме, где ему задали острые вопросы. Некоторые из них вывели артиста из себя, пишет «Стархит».





Журналистка затронула тему недвижимости артиста в Дубае. Ранее в пабликах писали, что он купил апартаменты в элитном ЖК, а соседи якобы жалуются на его претензии к ресепшену по поводу шума и прочих неудобств.



«Кто жалуется? Почему вы, когда пишете, не отвечаете за свои слова? Вы назвали факты, не имеющие ко мне отношения!» — отрезал Нагиев.

«Я не могу ответить! И мне некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке, либо в телевизор, — что ко мне это не имеет никакого отношения!» — резюмировал телеведущий.