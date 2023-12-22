В Госдуме призвали убрать с телеэкранов участников голой вечеринки Ивлеевой

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев потребовал исключить участников голой вечеринки, организованной актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой, из программ главных российских телеканалов. Эту позицию приводит новостной портал News.ru.
Политик был возмущен «неподобающим поведением» присутствовавших на мероприятии, многих из которых считают образцами для подражания. Он также осудил организацию подобной вечеринки перед Годом семьи в России в 2024 году, считая вульгарное поведение артистов неприемлемым в обществе, пропагандирующем традиционные семейные ценности.
Дмитрий Гусев обратился к руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ с просьбой исключить из телеэфира участников данной вечеринки. В его письме прозвучало предложение исключить их из новогодних и рождественских передач, при необходимости использовать замену изображения и голоса.
Вечеринка Ивлеевой состоялась в клубе «Мутабор» в Москве ночью на 21 декабря. По дресс-коду на участниках должно было быть минимум одежды. Среди гостей отметились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и другие.
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Дмитрий Гусев обратился к руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ с просьбой исключить из телеэфира участников данной вечеринки. В его письме прозвучало предложение исключить их из новогодних и рождественских передач, при необходимости использовать замену изображения и голоса.
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Артем Кузьмин