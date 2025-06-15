«Голый в пластиковом мешке»: мать Яниса Тиммы потеряла сознание, увидев тело сына
Мать Тиммы потеряла сознание, увидев тело сына без одежды в пластиковом мешке
Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что из-за Анны Седоковой тело спортсмена отправили из Москвы в Ригу без одежды в пластиковом мешке. Об этом она рассказала на шоу «Ты не поверишь!».
По словам адвоката, мать Яниса упала в обморок, увидев, в каком состоянии привезли тело ее сына.
«Как можно прожить с человеком пять лет и даже трусов ему не принести. Его из морга, из нашего, из русского отдали без грима, без бальзамации, одежды, голого в пластиковом мешке», — сказала Гаврилова.
Адвокат также опровергла информацию о том, что исполнительница приняла материальное участие в похоронах бывшего мужа. Седокова позаботилась лишь о том, давая разрешение на вывоз, чтобы о ней не было никакой негативной информации, заключила Гаврилова.
*Запрещен в РФ