Достижения.рф

«Хочется плакать»: Виктория Дайнеко рассказала о депрессивных настроениях и борьбе с апатией

Виктория Дайнеко призналась в трудностях с эмоциональным состоянием
Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* / @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко откровенно поделилась с подписчиками, что в последнее время чувствует себя эмоционально подавленной.



Певица признается, что порой хочется «зарыться под одеяло и не выползать», не отвечать на звонки и полностью игнорировать окружающий мир.

Однако повседневные обязанности и забота о ребёнке берут верх: Дайнеко каждый день собирает сына в школу, работает и обеспечивает комфорт всей семье.

«Хочется плакать без повода и предаваться причудам депрессии, но чувство ответственности всегда побеждает. Идём мимо всего этого. Как-нибудь в другой раз», — написала она в своём блоге.
Певица подчеркнула, что несмотря на внутренние трудности, старается сохранять активность и заботиться о себе и близких.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0