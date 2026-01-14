«Хочется плакать»: Виктория Дайнеко рассказала о депрессивных настроениях и борьбе с апатией

14 января 2026, 16:58

Виктория Дайнеко призналась в трудностях с эмоциональным состоянием

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* / @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко откровенно поделилась с подписчиками, что в последнее время чувствует себя эмоционально подавленной.





Певица признается, что порой хочется «зарыться под одеяло и не выползать», не отвечать на звонки и полностью игнорировать окружающий мир.



Однако повседневные обязанности и забота о ребёнке берут верх: Дайнеко каждый день собирает сына в школу, работает и обеспечивает комфорт всей семье.





«Хочется плакать без повода и предаваться причудам депрессии, но чувство ответственности всегда побеждает. Идём мимо всего этого. Как-нибудь в другой раз», — написала она в своём блоге.