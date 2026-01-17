«Недостаточно красива»: стало известно, почему Тарантино не взял Дженнифер Лоуренс в свой фильм
Дженнифер Лоуренс призналась на подкасте Happy Sad Confused, что могла появиться в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», однако до съёмок дело так и не дошло.
По словам актрисы, причиной отказа могла стать её внешность — она считает, что режиссёр не увидел в ней образ Шэрон Тейт.
Лоуренс рассказала, что после кастинга в сети активно обсуждали, что она якобы не подходит для роли из-за недостаточной красоты. Актриса не исключает, что это действительно стало решающим фактором, хотя допускает и другой вариант — возможно, Тарантино изначально не рассматривал её всерьёз, а интернет просто подхватил волну критики.
В итоге культовую роль Шэрон Тейт исполнила Марго Робби, получив признание зрителей и критиков.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России