«Недостаточно красива»: стало известно, почему Тарантино не взял Дженнифер Лоуренс в свой фильм

17 января 2026, 15:40

Дженнифер Лоуренс рассказала о провале кастинга к Тарантино

Дженнифер Лоуренс (Фото: Instagram* / @voguemagazine)

Дженнифер Лоуренс призналась на подкасте Happy Sad Confused, что могла появиться в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», однако до съёмок дело так и не дошло.