Голодовка, развод или уколы: похудевшая Анна Нетребко вызвала споры

01 июня 2025, 09:37

Похудевшая Анна Нетребко показала стройную фигуру в мини-юбке после развода

Анна Нетребко (Фото: Инстаграм*/anna_netrebko_yusi_tiago)

Анна Нетребко продемонстрировала заметное преображение во время фотосессии в Европе. Оперная дива предстала в мини-юбке и гольфах, подчеркнув стройные ноги, что вызвало споры в социальных сетях. Об этом пишет «7Дней».