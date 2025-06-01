Голодовка, развод или уколы: похудевшая Анна Нетребко вызвала споры
Анна Нетребко продемонстрировала заметное преображение во время фотосессии в Европе. Оперная дива предстала в мини-юбке и гольфах, подчеркнув стройные ноги, что вызвало споры в социальных сетях. Об этом пишет «7Дней».
Поклонники выдвинули различные версии столь резкого похудения: от строгой диеты до специальных инъекций. Сама певица ранее утверждала, что голодовки и уколы здесь ни при чем.
Вспоминая эти заявления, некоторые связали кардинальные изменения во внешности артистки с разводом. Год назад она разошлась с коллегой по сцене Юсифом Эйвазовым. Бывшие супруги заверили публику, что им удалось сохранить дружеские и профессиональные отношения.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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