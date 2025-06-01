«На самом деле я просто красивая»: Наталья Рудова ответила на критику о весе

01 июня 2025, 08:04

Актриса Наталья Рудова ответила на критику о весе

Наталья Рудова (Фото: Телеграм/rudovanatalove)

Наталья Рудова столкнулась с критикой в социальных сетях из-за внешнего вида. Некоторые подписчики утверждали, что она набрала вес, но сама 41-летняя актриса с этим была не согласна. Об этом пишет Starhit.







«Сколько людей написали, что я толстая… А на самом деле я просто красивая и их раздражаю», — прокомментировала она под видео со съемок индийского фильма в Ереване.