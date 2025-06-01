«На самом деле я просто красивая»: Наталья Рудова ответила на критику о весе

Актриса Наталья Рудова ответила на критику о весе
Наталья Рудова (Фото: Телеграм/rudovanatalove)

Наталья Рудова столкнулась с критикой в социальных сетях из-за внешнего вида. Некоторые подписчики утверждали, что она набрала вес, но сама 41-летняя актриса с этим была не согласна. Об этом пишет Starhit.



«Сколько людей написали, что я толстая… А на самом деле я просто красивая и их раздражаю», — прокомментировала она под видео со съемок индийского фильма в Ереване.
В камеру попал момент, как несколько крепких мужчин закрепляли на ее бедрах ремни, а оператор в шутку назвал это «кинопоясом верности».

Ранее звезда «Молодежки» опубликовала фрагмент своего танца из фильма. Одни подписчики оценили движения, другие же раскритиковали фигуру и манеру исполнения. Под постом сразу нарисовались хейтеры: «Я сначала подумала, что мужик переоделся в женщину», «Наташа, давай-ка на диету садись. Совсем распустила себя», «Поправилась сильно», «Вы не умеете танцевать», «Толстенькая».

При этом на других фото в профиле изменения в весе не заметны. Несколько дней назад Наталья выложила снимки в коротких шортах и облегающей майке, где выглядела стройной.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 1 0 1 1 1